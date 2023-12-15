İnegöl, pek çok sektörle Türkiye’ye katma değer sağlıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA - Mobilyası ön plana çıksa da sadece tek bir alanla sınırlı kalmayan ve birçok sektörde ülke ekonomisine katkı sağlayan İnegöl dikkatleri üzerine çekiyor. Sanayisinin yanı sıra bereketli topraklarında tarım yapılan gastronomi alanında köftesi ile ünlenen turizmde ise Oylat Kaplıcaları ve Oylat Mağarası’na ev sahipliği yapan İnegöl, asırlar öncesini günümüze taşıyan tarihi eserleri, geçmişe ışık tutan müzeleri, adrenalin tutkunlarını kendine hayran bırakan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi eşsiz doğal güzellikleri, yaylaları ve kanyonları ile her alanda var olan ve en iyiyi hedefliyor. İlçenin 60 bin öğrencisiyle genç nüfus ve müteşebbis ruha sahip insanlarıyla ilçenin hızla gelişen, kabuğuna sığmayan bir şehir olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl göç alan ve nüfusu hızlı yükselen bir şehir. 1960 yılından itibaren nüfusu 25 binlere ulaşan İnegöl, bu tarihten itibaren şehir kategorisine geçiş yapmıştır. 1960’tan beri düzenli ve yoğun nüfus artış hızı ve büyüme temposu gösteren şehrimiz özellikle eskiden beri uzmanlaştığı mobilya endüstrisinin sağladığı istihdam ile ciddi bir göç hareketine sahip. İnegöl’ün nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle 294 bin 485’e ulaştı. Açıklanan bu veriler ışığında Bursa’nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer alırken, aynı zamanda bu nüfus ile 19 vilayeti de gerisinde bıraktı” dedi.

“Model ekonomi şehri”

Özellikle sanayisiyle öne çıkan şehrin ekonomisiyle örnek teşkil ettiğini de vurgulayan Başkan Taban, “İnegöl üreten, ürettiğini ihraç ederek ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan bir şehir. Üretmek bu şehrin mayasında var. Her alanda üreten bir şehiriz. Sanayi alanında da son verilere göre 1 yılda 1231 firma ile 1 milyar 392 milyon 515 bin dolar ihracat, 48 firma ile de 386 milyon 629 bin dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacminde 1 milyar 779 milyon 145 bin dolara eriştik. İnegöl 1 milyar 5 milyon 886 bin dolar dış ticaret fazlası vererek de ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüş oldu. İnegöl’ün dış ticarette şehirler sıralamasındaki yerine baktığımızda ise Türkiye iller sıralamasına göre; ihracatta 24. sırada, dış ticaret hacmi tablosunda 18. sırada, ithalatta 27. sırada yer alıyor. İller sıralamasında Dış Ticaret Fazlasında ise 10. sırada yer alıyor” diye konuştu.

“Hem sanayi hem tarımda gelişiyor”

İnegöl’ün sanayideki başarılı tablosunun yanı sıra bereketli topraklarıyla tarımda da gelişerek büyüdüğünü ifade eden Alper Taban, her iki alanda gelişim gösteren nadir şehirlerden olduklarını dile getirdi. Bu özelliği ile İnegöl’ün her alanda var olduğunun altını çizen Taban, “İnegöl’ün yüzde 49’u orman arazisi, yüzde 30’u kültür arazisi, yüzde 11’i çayır ve mera, yüzde 10’u ise diğer yerler. Bizler sanayide üretirken, bir yandan da verimli topraklarımızı tarımda kullanmaya devam ediyoruz. İlçemizde toplam 297 bin 840 dekar tarım alanı bulunmakta. Tarım üretiminin yüzde 80’i bitkisel üretim, yüzde 20’si hayvansal üretim. İnegöl’de gerçekleşen tarımsal ve hayvansal üretimin toplam değeri ise 1 milyar 573 milyon 183 bin TL’dir. Tarımsal üretimde özellikle meyve üretimi ciddi bir değer oluşturmakta. Üretim alanı olarak ele aldığımızda; ceviz, armut, şeftali, kiraz, elma, çilek, erik, kestane, fındık, üzüm, nektarin ve ahududu ilk sıralarda yer almaktadır” dedi.

“Turizmin yükselen yıldızıyız”

Sanayi ve tarımda yakalanan başarının bir benzerini turizmde de elde etmek adına çalıştıklarını da belirten Başkan Alper Taban, “İnegöl özellikle sağlık ve doğa turizmi ile tarih turizmi için önemli değerlere sahip. Elimizdeki bu değerleri tanıtıp parlatarak turizmde de belirlediğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz. Turizm denince ilk akla gelen Oylat Kaplıcaları. Oylat Kaplıcaları yurt içi ve yurt dışından her yıl 300 bin üzerinde misafir ağırlıyor. Şifa ve huzur kaynağı Oylat Kaplıcalarının bulunduğu bölgede 3 milyon yıllık Oylat Mağarası da önemli bir değer. Ayrıca şehrimiz 5 bin yıllık geçmişiyle pek çok medeniyetin izlerini taşıyan, özellikle Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik etmiş topraklarda bulunması nedeniyle de tarihi değere sahip güzellikleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.