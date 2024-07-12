İnegöl, Stratejik Planla 2029’a hazırlanıyor

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi’nin 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İnegöl’ün 2029 Vizyonu Çalıştayı raporu, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından duyuruldu. Başkan Taban, eylül ayında meclise sunulacak stratejik plan ile İnegöl’ün önümüzdeki 5 yılını kapsayan çalışmaların belirleneceğini vurguladı. Birlikte yönetim kültürünü önemsediklerine dikkati çeken Taban, “5 yıllık döneme dair planlama süreci mevzuata göre 6 aylık süre içinde yapılması gerekiyor. İlk 3 ayımızı geçirmiş olduk. Programı tamamlayıp Eylül ayında meclise getirmek istiyoruz. Geride bıraktığımız dönemin zor bir dönem olduğunu ifade etmek lazım. 125 konu başlığımızın da yüzde 86’sını gerçekleştirmeyi başardık. Bu da paydaşlarımızla yaptığımız istişare ve iş birliğinin neticesiydi” dedi.

Gelecek 5 yılda dair 10 amaç ve 50 stratejik hedef belirlendiğini anlatan Alper Taban, “Bu amaç ve hedefler ışığında 189 faaliyet ve proje detaylandırıldı. Ekiplerimizle projelerin detaylarına dair çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 245 proje ve faaliyet önerisinin alanları odaklı değerlendirme yapıldığında; Kentsel Dönüşüm/Şehir Planı 29 bildirim, Sosyal Politikalar 27 bildirim, Ulaşım 24 bildirim, Kültür ve Sanat 24 bildirim, Turizm 20 bildirim ile oluşmuş oldu. Tüm şehri kucaklayıcı şekilde bir stratejik plan hazırlanıyor” diye konuştu.

Birlikte yönetim kültürü

Birlikte yönetim kültürünü önemsediklerini vurgulayan Taban şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönem de benzer şekilde Uludağ Üniversitemiz ve paydaşlarımızla ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştik. Şehri yönetirken sadece bir Belediye Başkanı veya Belediye Meclisinin görüşleri üzerinden kararlar almak yerine, toplumun tüm kesimlerini kapsayan paydaşlarımızla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bu dönem de yine benzer çalışmalar yaptık."