İnegöl ulaşımında metrobüs dönemi başlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Yıllık yaklaşık 1,8 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen hatta, ana omurga güzergâhında 7-10 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Böylece vatandaşlar, uzun süre beklemeden daha hızlı, konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Proje kapsamında Alanyurt, şehir merkezi, sanayi bölgeleri, terminal çevresi, eğitim ve sağlık alanları, ticaret merkezleri ile yeni gelişen yerleşim bölgeleri güçlü bir toplu ulaşım aksı üzerinde birbirine bağlanacak. Bu sayede vatandaşların ulaşım sürelerinin kısalması ve kent içi erişimin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Projenin ilk test sürüşüne Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratları katıldı.

“Daha güzel sürprizlerimiz de olacak”

Başarıyla tamamlanan ve ilçedeki ulaşımı bir üst seviyeye çıkaracak olan test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, “Metrobüs test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Amacımız büyüyen İnegöl’de daha hızlı, daha konforlu, daha güvenli bir ulaşım sağlamak. İnegöl’ü metrobüsle buluşturmayı öngörüyoruz ve bunun çalışmasını yapıyoruz. İnegöllü hemşerilerimize bu konforu sağlamaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de daha güzel sürprizlerimiz olacağına da inanıyorum” dedi. İnegöl’ün büyüdüğünü ve nüfusun arttığını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bir metrobüs denemesi gerçekleştirdik. Toplu ulaşıma alternatif bir hat kurulması anlamında Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları vardı. Şahin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Test gayet olumluydu” dedi.