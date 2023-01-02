İnegöl yeni yatırımlarla güncelleniyor

BURSA (EKONOMİ) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün merkezinde ciddi bir yenilenmenin söz konusu olduğuna işaret ederek geleceğinin İnegöl’ünü inşa ettiklerine vurgu yaptı. Devam eden ve yapılması planlanan projeler, altyapı çalışmaları, Millet Bahçesi, Merkez Park, Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi, Turgutalp Türbesi restorasyonu, Kanal İnegöl gibi projelerle ilgili bilgi veren Taban, şehrin sanayisi, tarımı, turizmi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alper Taban, özellikle merkezde devam eden yenilenmeyi işaret etti. Yeni binalar, parklar yaparak şehre değer katıldığı gibi bazen de yıkarak güzelleştirilebildiğini belirten Taban, “Sıkışmış bir merkezde vatandaşlarımızın nefes alacağı yeni bir meydan oluşturuyoruz şu anda. Her zaman yaparak değil, bazen de yıkarak güzelleştirirsiniz. İnegöl’de bugün ciddi bir yenilenme söz konusu. Yıllardır tartışılan Hükümet Konağı artık yok, kamu kurumlarımızın binaları yenileniyor. Şehrin merkezi yeniden inşa ediliyor. Yeni meydanlarla İnegöl farklı bir yapıya bürünüyor. Kuzeyde çekim merkezi olacak bir Millet Bahçesi yükseliyor. Yine Yeni İnegöl dediğimiz bölgede adeta geleceğin İnegöl’ü kuruluyor. Şehrin tüm altyapısı değiştiriliyor. Girilmedik sokak kalmayacak şekilde bir çalışma var. 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışma yapılıyor. Tüm bunlara baktığımızda, İnegöl’ün yenilendiğini ve güncellendiğini görüyoruz” dedi.

Cam Seyir Terası Projesi hazır

Devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Taban, aynı zamanda yeni projelerin müjdesini de verdi. Turizm konusunda İnegöl’e yeni soluk olacak Cam Seyir Terası projesini duyuran Başkan Taban, “Bir Seyir Terası projemiz var. Bunun uygulama projeleri çıktı, gerekli izinleri alındı. Hemen Oylat Mağaramızın üst kısmında hayata geçecek bu proje. Bu formda bir seyir terası şu anda Türkiye’de hiçbir yerde yok. Bu formda ilk defa gerçekleştireceğiz. 360 derece bir seyir terası olacak. Burada yine dinlenme alanları, kameriyeler, alışveriş yapılabilecek mekanlar olacak. Güzel bir Cam Seyir Terasını kazandırmak istiyoruz İnegöl’e” açıklamalarında bulundu.

Çiftçiye ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti

İnegöl’ün önemli bir tarım kenti olduğuna da işaret eden Alper Taban, şehrin verimli topraklarını daha profesyonel işleyebilmek ve tarımda da bir başarı öyküsü yazmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Taban, çiftçilere ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını, bu uygulama ile Eğitim ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik AB Fonlarından faydalanılması, kooperatiflerin temel kapasitesi, makine parkuru ve faaliyet alanlarının geliştirilmesi, gelir kalemlerinin arttırılması, ilçede faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık, turizm yatırım projeleri, teknolojik ve eğitim kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Başkan Alper Taban, “İnegöl sanayide önemli işler başarmış bir şehir. Özellikle mobilyada elde edilen başarıyı, şehrimizin bir diğer değeri tarımda da yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada önceliğin çiftçilerimizin birlik ve beraberliğinden geçtiğini biliyoruz. Tek vücut olarak hareket edersek, verimli topraklarımızı şehrimiz ve çiftçilerimiz adına bereketli bir gelir kaynağına dönüştürmüş oluruz. Bu noktada doğru planlama ve profesyonel destek bizler için önemli. İnegöl Belediyesi olarak üreticilerimizi en iyi şekilde yönlendirmek, onlara yol göstermek amacıyla çalışmalar yapıyoruz” dedi.