İnegöl’de 20 ton ekinezya hasadı bekleniyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Çiftçilere kazanç sağlamak amacıyla yeni bitkilerin üretilmesine destek sağlayan İnegöl Belediyesi, yapılan araştırmalar sonrası 2021 yılında her derde şifa ekinezya bitkisinin ilçede ekimini sağlamıştı. Tekkeköy Mahallesi bölgesinde gönüllü 3 çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 7 dönümlük alanda ekimi yapılan ekinezya bitkisi, ilk 2 yılda üreticinin yüzünü güldürdü. Ekinezyada bu yıl üçüncü hasat heyecanı yaşanacak. Geride kalan 2 yılda üreticinin yüzünü güldüren ekinezya, bu yıl toplamda 8 dekar alanda ekildi. Üreticilerin hasat döneminde bu yıl 20 ton dolayında yaş ürün hedeflediği belirtildi.

İnegöl Belediyesi teşvikleriyle Tekkeköy Mahallesi’nde ekimi yapılan ve önemli bir ekonomik değer olan ekinezya bitkisi, tıbbi faydaları ile öne çıkıyor. Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalı. Doğal bir antioksidan olan ekinezya çayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ekinezya bitkisi ayrıca; klinik araştırmalara göre soğuk algınlığına yakalanma oranını ciddi anlamda azalttığı ifade edilen bir bitki. İltihap söktürme özelliği, solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği bulunmakta. Apseye ve bronşite karşı etkili olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda astım hastalığına da sentetik bir ilaç görevi olarak kanıtlanmış.