İnegöl’ün cazibe merkezi için çalışmalar başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi tarafından startı verilen şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi Turgutalp Mahallesi’nde 7 etapta yapılacak dönüşümün ilk etabında çalışmalar başladı. 15 bin metrekare alanı kapsayan ilk etapta binaların yıkımı tamamlandı, bölgede hafriyat çalışmaları devam ediyor. Projenin zemin çalışmalarının Hacettepe Üniversitesi ile yapılacağını belirten Taban, bölgede 2 binin üzerinde açık ve kapalı otopark üretileceğini, yeşil dostu bir proje olarak çatılarda GES kurulacağını aktardı. Projenin Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Akıllı Şehir Daire Başkanlığı kapsamına da dahil edildiğini ifade eden Alper Taban, akıllı şehir uygulamalarının Türkiye’deki ilk örnek olarak hayata geçirileceğini söyledi. İnegöl’ün en önemli cazibe merkezinin kurulacağını belirten Taban, projenin 7 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Türkiye’nin afetlerle mücadelesi noktasında hükümetimizin çok ciddi yaptığı planlama ve çalışmaları var. Biz de İnegöl’ümüzde 21 merkez mahalle başta olmak üzere 46 bin 544 yapı stoğumuzun olduğunu biliyoruz. Bunun da yaklaşık 13 bin 500’ü 2000 yılı öncesi yapılar. Biraz daha diğerlerine göre riskli yapı olarak tanımlayabildiğimiz yapılar bunlar. Bu kapsamda Bakanlığımızın istediği Kentsel Dönüşü Strateji Belgesini Bursa’da ilk hazırlayan belediyeyiz. Özellikle 7 ayrı konut alanı ile 2 sanayi bölgesinde dönüşüm ile alakalı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi aldık. Turgutalp Mahallemiz de kentsel dönüşüme en uygun alan olduğu için öncelikle buradan çalışmalarımızı başlattık” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve kalabalık bir heyetle kentsel dönüşüm alanında inceleme yapıldı.