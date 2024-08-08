İnegöl’ün değerleri coğrafi işaret ile güçlenecek

ALİ ŞAHİN

BURSA - İnegöl Belediyesi’nin başlattığı Gastro İnegöl çalışmaları kapsamında şehrin saklı kalmış değerleri yeniden gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz yıl İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfının coğrafi işaretleri alındı. Son olarak Büryan ismiyle de bilinen İnegöl Mişorizi İnegöl’ün 5. Coğrafi işaretli ürünü oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün daha çok mobilya sektörü ve sanayi yapılanmasıyla ön plana çıktığını, beraberinde tarım değerlerinin de konuşulduğunu ancak bunlarla birlikte kendilerinin gastronomi değerlerini de öne çıkarmak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

Taban, “Özellikle pandemi sürecinde tüm kırsal mahallelerimizin taramalarını gerçekleştirdik. Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın değerleriyle, örf ve adetleriyle, gelenekleriyle, görenekleriyle bu şehre geldiklerini biliyoruz. Bu taramalar esnasında giyim kuşamdan tutun da mutfak ve düğün gibi her şeyi çıkarmaya çalıştık. İnegöl’de 81 vilayetten yaşayan vatandaşlarımız olduğu gibi aynı zamanda Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türki Cumhuriyetlerden göç etmiş vatandaşlarımız da var. İşte bu çeşitliliği kayıt altına alarak çıkan reçeteleri mutfağımızda değerlendirdik. Gastronomi alanında yeni bir sayfa açtığımızı ve bu alanda heyecanla, azimle, gayretle ilerlemek istediğimizi her fırsatta dillendiriyoruz” dedi.

Şehrin gastronomide önemli argümanlara sahip olduğuna vurgu yapan Taban, gastronomi alanında 200 dolayında yemek çeşidi ve ciddi bir zenginlik olduğunu dile getirdi. Bu konuda bir yol haritası çıkardıklarını belirten Taban, “Bu yol haritasında yeni coğrafi işaretler almak, marka tescilleri gibi süreçler yer alıyor. Bunlar bizim şehrimizin değerini gün yüzüne çıkarmanın adımları. Bizler coğrafi işaretli İnegöl Köftemizi yine baş tacı yapıyoruz ve onun yanında İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıkası ve son olarak bugün itibariyle de İnegöl Mişorizinin coğrafi işaretini almış olduk. Coğrafi işaret süreci devam eden başkaca ürünlerimiz de var” diye konuştu.