İnegöl’ün doğası kentin yeni katma değeri olacak

Esra Özarfat / BURSA

Doğa ve gastronomi başta olmak üzere ilçenin sahip olduğu değerleri katma değere dönüştürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, turizmde markalaşma için yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi. Turizm başlığı altında gastronomiye odaklandıklarını kaydeden Taban, “İnegöl’ün köftesi gibi bir baş aktörü var. Altında da göçlerle birlikte gelen zengin bir lezzet birikimi hazine şeklinde duruyor. Gastronomi alanında İnegöl köftesini temele alarak çocuk menüleri ve yetişkinler için özel İnegöl menüsü oluşturduk. Bu kapsamda İnegöl Çorbası’nı geliştirirken, öğün yemeği olarak da İnegöl Çiftetellisi isimli yemeği oluşturduk. Yerel araştırmalar yaparak İnegöl’de 150 çeşit yemek zenginliği ortaya çıkardık. Belediye binası içinde bir demo mutfak kurarak oluşturulan menüleri halka sunduk. Demo mutfağı önümüzdeki günlerde kent meydanı ve yeni hizmet binamızın tamamlanmasıyla beraber orada gastronomi mutfağına döndüreceğiz. Bu sayede hem marka ürünlerin değer artarken mevcut esnafın da vitrinini zenginleştirmiş olacağız” dedi.

Coğrafi işaret başvurularını da artırdıklarını anlatan Alper Taban, İnegöl Köftesi’nin yanı sıra İnegöl simidi, çıbrıka bitkisi, İnegöl piyazı, cerrah kuru fasülyesi, hınkal, metez, İnegöl sütlü kadayıfı, kaymaçina tatlısı, pita böreği, mişöriz ve tosman helvasının da marka tescillerini aldıklarını duyurdu. Taban bu alanda düzenlenen fuarlara da katılım sağladıklarını ifade etti.

Turizm serbest bölgesi planlanıyor

Türkiye’nin en büyük ikinci mağarasının da bulunduğu Oylat’ın termal zenginliğiyle ilçenin önemli bir değeri olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, termal turizmde katma değeri artırmak için hazırlanan proje çerçevesinde dönüşüme başladıklarını duyurdu. Taban, “Ormandan müsaadeli alanımız 139 dönüm. Bu alan için makro plan hazırlandı. Adım adım dönüşümler yapıldığında büyük resme ulaşacağız. 4 etap şeklinde dönüşüm planlanıyor. Birinci aşamadayız. Şirket kaynaklarımızla yapmak için gayret ediyoruz. Fiziki ve donatı imkanlarımızı iyileştirerek termal suyumuzu katma değere dönüştüreceğiz” diye konuştu. Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan doğal termal suyun değerlendirilmesi noktasında da 500 dönüm arazide içinde doğa ile uyumlu sağlık turizmi, ileri yaş turizmi, medikal turizme hizmet verecek kür merkezleri ve spa’ları içeren bir ekosistem kurmak için planlanma yaptıklarını anlattı. Taban, “Burada bir turizm serbest bölgesi kurma hayalimiz var” dedi.

Bursa’nın en büyük millet bahçesi

İlçenin turizmine değer katacak Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesinin de Boğazköy Barajı manzaralı 451 dönümlük alanda başlatıldığını aktaran Alper Taban, 100 milyon TL’ye mal olması beklenen Millet Bahçesi’nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını dile getirdi. Proje tamamlandığında feribot ve tekne gezilerinin yapılabileceği, içinde seyir terası amfi, piknik alanları, gözlem kulesi ve sosyal tesislerin olacağı bir turizm destinasyonu oluşacağını ifade etti.