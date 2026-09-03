İnegöl’ün en çok ihracat yapan firmaları açıklandı

ERHAN BEDİR / BURSA

İnegöl’ün2025 yılı dış ticaret verileri açıklandı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın paylaştığı verilere göre ilçe, 2025 yılında1 milyar 126 milyon dolarlık ihracataimza attı. 333 milyon dolarlık ithalatla birlikte toplam dış ticaret hacmi 1 milyar 459 milyon dolara ulaşırken, İnegöl793 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Küresel piyasalardaki daralma, yükselen maliyetler ve yoğun rekabet ortamına dikkat çeken Uğurdağ, ortaya çıkan tablonun İnegöl’ün üretim ve ihracat gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

“İnegöl’den 793 milyon dolar fazla”

İTSO tarafından açıklanan rakamların, ilçede faaliyet gösteren toplam1.160 ihracatçı ve ithalatçı firmadanelde edilen veriler doğrultusunda değerlendirildiği belirtildi. 2025 yılı tablosunda öne çıkan rakamlar şöyle oldu: İhracat:1 milyar 126 milyon dolar, İthalat:333 milyon dolar, Dış ticaret hacmi:1 milyar 459 milyon dolar, Dış ticaret fazlası:793 milyon dolar. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, küresel ölçekte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ulaşılan rakamların İnegöl’ün dirençli ekonomik yapısının göstergesi olduğunu vurguladı.

“Mobilya yine lokomotif sektör”

İnegöl ihracatında mobilya sektörü 2025 yılında da lokomotif konumunu korudu. Mobilyanın yanı sıra tekstil, orman ürünleri, gıda, otomotiv yan sanayi, makine-metal ve diğer sanayi kolları da ilçenin ihracat performansına katkı sundu. Uğurdağ, İnegöl’ün tek bir sektöre bağımlı olmayan üretim yapısının önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtti. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların değişen küresel şartlara uyum sağlaması ve yeni pazarlara yönelmesi, dış ticaret performansının korunmasında önemli rol oynadı.

“İhracatta öne çıkan firmalar”

Açıklanan sektörel sıralamalarda İnegöl’ün önemli sanayi kuruluşları da yer aldı. Mobilya sektöründe Leta Contract Proje A.Ş. ilk sırada yer alırken, onu Weltew Home – Meltem Modüler Mobilya, Saloni Mobilya, Çel-Mo Mobilya ve Koçaklar takip etti. Tekstil sektöründe Küçükçalık Tekstil ilk sırada bulunurken; Sanko Tekstil İSKO Şubesi, Marteks, Sülekler Tekstil ve Özel Tekstil ilk 5 içerisinde yer aldı. Gıda sektöründe Erbak-Uludağ Pazarlama, Fine Food, Frigo-Pak ve Freşa; otomotiv yan sanayide ise Murat Ticaret Kablo, Ortakçı Cam ve Ulaşım İç ve Dış Ticaret öne çıkan firmalar arasında gösterildi. Kimya sektöründe Eskapet ilk sırada yer alırken, makine ve metal sektörünün ilk sırasında ise Bala Makina bulunuyor.

“Hedef yeni ihracat pazarları”

İTSO’nun önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında ihracat rakamlarının yalnızca miktar açısından değil,katma değer açısından da büyütülmesi bulunuyor. Yavuz Uğurdağ, firmaların Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve markalaşma faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermesinin önem taşıdığını ifade etti. Özellikle yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Uğurdağ, ABD pazarı odaklı TAFEX projesinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli İnegöl Mobilya Kümesi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Mobilya Test Merkezi projelerine dikkat çekti. Uğurdağ, 2025 yılı boyunca zorlu ekonomik koşullara rağmen üretim, ihracat ve istihdamı sürdüren sanayicilere, tüccarlara, ihracatçılara ve çalışanlara teşekkür etti. İnegöl ekonomisinin temelinde üreticilerin emeği, girişimcilerin cesareti ve ihracatçıların yeni pazarlara ulaşma gayreti bulunduğunu belirten Uğurdağ, ilçenin Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini vurguladı.