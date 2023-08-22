İnegöl’ün mavi yemişi 5 ülkeye ihraç ediliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi şehri özelliğinin yanında katma değerli tarımsal üretim konusunda da kendisini geliştirmeye başlayan İnegöl’de yaban mersini hasadı başladı. Son yıllarda yurt dışında da talebin oldukça arttığı ve mavi yemiş olarak da bilinen yaban mersini ilçede ilk kez 2013 yılında ekildi. 10 yılın sonunda 1000 dekar alana ulaşan yaban mersini tarlaları ilçe için yeni bir ihracat kalemini oluşturdu. Ayrıca bu süreçte İnegöl’de Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük yaban mersini bahçesi kuruldu. Bu yılki rekolte beklentisinin 60 ton olduğu yaban mersininde hasat sürerken ilçe protokolü de üreticilerle bir araya geldi.

“Yurt dışı alım heyetlerini ağırlıyoruz”

Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük mavi yemiş tarlasında hasat yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Artık İnegöl’ün yeni bir markası var; İnegöl mavi yemişi. Burada en başından bugüne yaban mersini fidanları toprakla buluştu ve her geçen gün sayılarının arttığını, aynı şekilde rekoltenin de arttığını görüyoruz. Bu yıl İnegöl genelinde bin dekarlık ekili alana ulaştık” dedi.

Yurt dışından da yabancı alım heyetlerinin ürün tedariki için bölgeye geldiğini vurgulayan Taban, “Bulunduğumuz tarlada bugün Dubaili bir heyetle ihracat anlaşması yapıldı. Burayı daha da geliştirip depolama alanları gibi eksikleri de girerek, ekim alanındaki ihtiyaçları gidererek daha fazla verim alınacak hale gelmek istiyoruz” diye konuştu.

2017 yılından bu yana yaban mersini üreticiliği yapan Bekir Uzuner ise “İlk kez 2017’de mavi yemiş ektim ve 6 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl rekoltemiz ikiye katladı. Hem yurt içine hem yurt dışına ürün veriyoruz. Bu yıl büyük kısmını ihracata gönderdik. Güzel bir şekilde sezonu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayi şehri kimliğinin yanında Belediye öncülüğünde ekilebilir arazilerini de verimli kullanmaya başlayan İnegöl’de 2021 yılında 1 milyar 573 milyon 879 bin TL olan tarımsal değer 2022 yılında 4 milyar 169 milyon 151 bin TL’ye ulaşmıştı.