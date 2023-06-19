İnegöl’ün toplu ulaşımı mercek altına alındı

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi, şehrin Toplu Ulaşım Master Planını oluşturmak için bir süre önce çalışmalara başladı. Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice danışmanlığında hayata geçirilecek çalışmanın ilk adımında mevcut durum verilerinin toplanmasının ardından, ikinci adım olarak ise sorun ve aksaklıkların sahada tespiti için ekipler sahaya indi.

Şehirdeki 90 taksi, 170 şehir içi toplu ulaşım aracı ile belde ve kırsal mahallelerdeki 250 toplu taşıma aracının tamamını kapsayan merkez ve kırsal tüm toplu ulaşım ve ara ulaşım ağı bu çalışmayla incelenirken, saha çalışmalarının bir ayağı olarak konunun paydaşlarıyla da istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl pek çok şehre göre hızlı büyüme trendi içerisinde olan bir şehir. Bunu sağlıklı bir zemine oturtabilmek adına da bir gayretimiz ve çabamız var. Daha önce Trafik Master Planı adı altında bir çalışmamız vardı. Burada da toplu ulaşım boyutunu masaya yatırıyoruz” dedi.

Çalışmaların bir süredir devam ettiğini hatırlatan Taban, “Çalışmalar bugün başlamadı, bir süredir ilgili komisyonlar ve birimlerimiz nezdinde değerli hocamızın da katkılarıyla yürütülmeye çalışılıyor. Bu çalışmayla İnegöl’de toplu ulaşımı sağlam bir zemine oturtmak istiyoruz. Bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz; şehrimiz içerisinde bisiklet yolları, otopark alanları, toplu ulaşımın iyileştirilmesi gibi. Görüyorsunuzdur arkadaşlarımız cadde ve sokaklarda, kavşaklarda bazı ölçümler yapıyorlar. Sahada çalışmalar devam edecek” diye konuştu.

Yalova Üniversitesi Ulaşım Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice de çalışmanın 3 aşamadan oluşacağını aktardı. Öncelikle mevcut verilerin toplanması, devamında saha çalışmaları ve son olarak önerilerin geliştirilerek eylem planının oluşturulması şeklinde bir yol haritası belirlendiğini anlatan Delice, “İnegöl’ün dinamik bir yapısı var. Sanayi oldukça gelişmiş ve sürekli istihdam sağlanan bir ilçe. Sürekli gelişiyor, nüfusu artıyor. Bizim de amacımız buradaki ihtiyacı karşılayacak toplu ulaşımı vatandaşın kullanımına sunmak. Bu kapsamda biz de pek çok çalışmalar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Delice, konuşmasının devamında master planla ilgili sunum gerçekleştirdi” değerlendirmesini yaptı.