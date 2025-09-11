İnegöl’ün yeni cazibe merkezi için 600 milyon TL’lik yatırım

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle kentin en büyük çevre ve altyapı yatırımlarından birini hayata geçiriyor. İlk etabı Mesudiye Mahallesi’nde 850 metrelik hat üzerinde gerçekleştirilen Kanal İnegöl projesi, hem çevresini dönüştürmüş hem de kentin cazibe merkezlerinden biri haline gelmişti. Şimdi aynı projenin ikinci etabı için düğmeye basıldı. Yaklaşık 600 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek Kanal İnegöl-2 projesi, Bedre Deresi’nin Mesudiye’den Mahmudiye istikametine doğru Ahmet Türkel Çevre Yoluna kadar olan 2,3 kilometrelik hattı kapsıyor. Proje, İnegöl’ün sanayi bölgesini de içine alarak bölgedeki altyapıyı güçlendirecek. Dere hattı modern altyapı standartlarına uygun şekilde “U kesit” haline dönüştürülecek. Hattın üzerinde yer alan 4 köprü tamamen yenilenerek genişletilecek ve yol akslarına göre düzenlenecek. Böylece sanayi bölgesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımda daha güvenli geçişler sağlanacak. Proje sadece altyapı yatırımıyla sınırlı değil. Dere kenarına rekreatif alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor tesisleri ve sosyal donatı alanları kazandırılacak. Bu yönüyle Kanal İnegöl-2, hem sanayi bölgesinde çalışanlar hem de mahalle sakinleri için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacak.

İhale sonbaharda yapılacak

Belediye Başkanı Alper Taban, projenin ihalesinin Eylül ayı sonunda veya Ekim başında yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Bu proje köprüler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 milyon liralık bir yatırım. Hem bölgedeki ulaşım sorunlarını çözecek hem de vatandaşlarımız için modern yaşam alanları oluşturacak. Kanal İnegöl-2, İnegöl’ün önümüzdeki dönemde en iddialı projelerinden biri olacak.” Taban, Kanal İnegöl-2 projesiyle, sanayi bölgesinin de cazibesinin artacağını, bölgeye yapılacak altyapı iyileştirmeleriyle üretim alanlarının da daha güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini kaydetti.