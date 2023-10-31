İnegöl’ün yeni cazibe merkezi Kanal İnegöl, açıldı

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Kanal İnegöl projesi tamamlandı. 850 metre uzunluğunda derenin her iki yakasını da kapsayacak şekilde yapılan uygulamayla Bedre Su Deresi yeni bir görünüme kavuşurken, kanal boyu bir sosyal donatı alanına dönüştü. 37 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen Kanal İnegöl, aynı zamanda 630 yeni ağacın toprakla buluştuğu, 18 bin 280 adet süs bitkisi ve çalı bitkisinin yer aldığı bir oksijen deposuna dönüştü. Kanal İnegöl’ün açılış törenine İnegöl ve Bursa protokolün yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Mesudiye mevcut yerleşim yerinin dışında gibi gözükse de bu dönem içerisinde yaptığımız çalışmalarla çok daha güzel bir hale bürünmeye başladı. Burada 7’den 77’ye her vatandaşımızın gelip vakit geçireceği örnek bir proje yapmış olduk. 37 bin metrekare alan üzerinde; yeşil alanlar, 1500 metre bisiklet yolu ve yaya yolu, 4 ayrı noktada farklı oyun gruplarından oluşan çocuk oyun alanları, Nöbetçi Kitaphane, zipline alanı, fitness ve antrenman alanları, basketbol ve voleybol sahaları ile 53 araçlık otopark alanı bulunuyor. 30 milyon lira gibi bir bütçeyle bu proje yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin de katkıları oldu” dedi.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da projenin bütçesinin yüzde 35’ini karşıladıklarını belirterek, İnegöl’de 1 milyar lirayı aşan tutarda altyapıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.