INFINIA’nın Science Zone deneyim tırları Forum İstanbul AVM ve Marmara Forum AVM’de

Bilimle eğlenceyi bir araya getiren yenilikçi projeleriyle dikkat çeken INFINIA, geliştirdiği mobil deneyim platformu Science Zone ile Forum İstanbul AVM ve Marmara Forum AVM’de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Her yaştan katılımcının ilgisini çeken gezici bilim tırları, bilimi günlük hayatla buluştururken öğretici ve eğlenceli bir atmosfer yaratıyor.

INFINIA’nın özel olarak tasarladığı Science Zone deneyim tırları, bilimin soyut kavramlarını somutlaştırarak ziyaretçilerin aktif katılımını teşvik ediyor. Alışveriş merkezlerindeki ziyaretçilere yalnızca alışverişin ötesine geçen, keşif duygusunu harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor.

Science Zone projesiyle INFINIA, bilimi laboratuvar ortamından çıkararak toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlıyor. AVM ziyaretlerinde bilimi gündelik hayatın bir parçası haline getiren bu mobil konsept, merak uyandıran ve öğretici bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Forum İstanbul AVM’de konumlanan Gökyüzü Tırı, doğanın en büyüleyici olaylarından birini yakından tanıma imkanı veriyor. Kuşların göç rotaları, hava akımları, basınç değişimleri ve bulut oluşumu gibi gökyüzüne dair unsurlar; bilimsel modellere uygun düzenekler, mekanik sistemler ve dijital içeriklerle anlatılıyor. Ziyaretçiler, teorik bilgileri interaktif uygulamalarla pekiştirerek gökyüzünü farklı bir perspektiften deneyimliyor. Gökyüzü Tırı, 6 Aralık tarihine kadar Forum İstanbul AVM’de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Marmara Forum AVM’de yer alan Beyin Tırı ise insan zihninin çalışma prensiplerini keşfetmeye davet ediyor. Konsantrasyon, hafıza, odaklanma ve algıda seçicilik gibi bilişsel yetenekleri ölçen dijital deneyimler, ziyaretçilere hem zihinsel becerilerini test etme hem de geliştirme fırsatı sunuyor. Oyunlaştırma yöntemleriyle desteklenen uygulamalar, öğrenmeyi hem keyifli hem de akılda kalıcı bir sürece dönüştürüyor. Marmara Forum’daki Beyin Tırı, 6 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.