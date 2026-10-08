İngiltere’ye Denizli ihracatı yüzde 40,7 arttı

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 11 firmayla İngiltere pazarına yönelik sektörel ticaret heyeti düzenledi. 6-8 Ekim tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen program kapsamında firmalar, fuar ziyaretlerinin yanı sıra İngiltere’nin önde gelen ev tekstili alıcılarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

İngiltere’nin Denizli ihracatı açısından önemli bir pazar olduğunu belirten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde İngiltere’ye yapılan ihracatın yüzde 40,7 artışla 672 milyon dolara ulaştığını söyledi. Uğurlu, aynı dönemde Denizli’nin İngiltere’ye tekstil-konfeksiyon ihracatının ise yüzde 19 artışla 64 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Denizli’nin köklü üretim birikimi ve ev tekstilindeki uzmanlığını tasarım, yenilikçi ürün geliştirme ve markalaşmayla ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Uğurlu, “Firmalarımızın alıcılarla doğrudan bir araya gelmesi, pazardaki beklentileri yerinde değerlendirmesi ve ürünlerini bu beklentiler doğrultusunda geliştirmesi, rekabet gücümüzün kalıcı biçimde artırılması açısından önemli. İngiltere’de gerçekleştirdiğimiz bu programla firmalarımızın hem mevcut bağlantılarını güçlendirmelerini hem de yeni iş fırsatları geliştirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Uğurlu, Londra’da düzenlenen program kapsamında 11 firmanın Brand Licensing Europe ve Independent Hotel Show fuarlarını ziyaret ettiğini belirterek, “Firmalarımız, marka lisanslama ve lisanslı ürün geliştirme alanındaki iş birliği olanaklarını inceleme fırsatı buldu. Ayrıca konaklama sektörünün ihtiyaçlarını, otel tekstilindeki beklentileri ve tedarik olanaklarını değerlendirdik” diye konuştu.

Heyet kapsamında 7 Ekim’de İngiltere’nin önde gelen ev tekstili alıcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilirken, programın son gününde ticari temasların devamlılığını sağlamak ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla firma ziyaretleri düzenlendi.