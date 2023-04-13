İNKAD kadın ve genç girişimcilere yol oldu

Burcu SUNA



KONYA - İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği Kurucu Başkanı Dr. Gözde Koygun, iklim değişikliği ile ilgili projelerinin olduğunu söyledi. Öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında VR (Virtual Reality-sanal gerçeklik) gözlükler ile deney yapmaları konusunda gerekli malzeme ve eğitim desteğini sağladıklarını dile getiren Koygun, “ ‘2030 İklim Değişikliği Eğitmen Eğitimliği’ projemiz var.

Bu projemizi Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber koordineli olarak yürütüyoruz. İklim değişikliğinde karbon emisyonuna sebep olan birçok etken var. Bunlar günlük hayatta en çok kullanılan araçlar. Bu araç kullanımını azaltabilirsek aslında karbon emisyonunu düşmesine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun içinde bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlara bisiklet eğitimi verdik.” diye konuştu.

VR gözlüklerle sanal deneyler yapma fırsatı sunuyorlar

Sanal gerçeklik gözlüğü ile öğrencilerin deney yapmaları için gerekli şartları sağladıklarını belirten Koygun, “Yaygınlaştırmaya çalıştığımız VR gözlüklerimiz var. VR gözlükler ile fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında deneyler yapılıyor. Bu projeyle fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki yaklaşık 270 deneyin föylerini yazılım yardımıyla metaverse aktardık. Çocuklar bunları VR sistemde gözlüğü takıp laboratuvar ortamında gibi eldiven ve önlük giyiyormuş gibi sanal ortamda bu deneyleri gerçekleştiriyor” dedi.

Öğrencilere burs desteği

Koygun, yazılım dili eğitimi almış son sınıf öğrencilerinden belirli kriterler doğrultusunda burs desteği sağladıklarını söyledi. Koygun şöyle devam etti: “4-5 yaş için Arduino eğitimi isteniyor. Bu eğitimleri öğrencilerimiz veriyor. Bizim öğrencilerimiz 4. sınıfa geldiklerinde panten yazılım dili öğretebilecek seviyeye geliyor. Bunlar arasında öğretebilecek, ilgisi olan hitabeti kuvvetli olanlarda 2 kişi seçtik. Hafta sonu eğitim veriyorlar. Çocuklarımıza hem burs sağlamış hem de başka liseli öğlencilere yazılım eğitimi vermiş olduk” şeklinde konuştu.

Sanayi ile iş birliği

Koygun, “Sanayide stajyer öğrenci bulmak ve ara eleman yetiştirme konusunda çok sıkıntı çekiliyor. Derneğimizden bu konuda yardım talep ettiler. Bu konuda bir sanayicimizi bir okulla birleştirip bu süreci başlattık. 70’e yakın öğrenci talepleri var. Okulların teknik anlamda donanımları bu konuda çok iyi. Mehmet Tuzla Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni sanayicilerle birleştirdik” bilgisine yer verdi.





Sosyal platformlarda kadınlara destek

Kadınların dijitalleşmesi konusunda gerekli eğitimi sağladıklarının altını çizen Koygun, “İşini dijitale dönüştürüp ve ticari anlamda neler yapabilir. Burada hangi araçlara ihtiyacı olacak. Onların bireysel olarak dijitalleşebilmesini sağlıyoruz. Bir de ajansta çalışmak istediklerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda yardımcı oluyoruz. Satış sözleşmesinde hangi haklara sahip oldukları konusunda bilgilendiriyoruz” diye konuştu.