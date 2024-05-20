INNO Gayrimenkul Yatırım’a sanayi sitesi dalında iki ödül birden

Türkiye Marka Zirvesi etkinlikleri kapsamında bu yıl 8.si gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Ekonominin en iyilerinin halk oylaması ile belirlendiği ödül töreni 13 Mayıs 2024’te Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi.

Sanayi sitelerinin yıldız markaları

Bu yıl 8.si düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde Model Sanayi Sitesi, üst üste ikinci kez “Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi” seçilirken Model Kuyum Merkezi ise yılın ilk ödülünü kucakladı.

Türkiye Marka Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 8. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Kazananların organizasyonun resmi web sitesi üzerinden halk oylamasıyla belirlendiği ödüllerde Model Sanayi Sitesi, bu yıl ikinci kez “Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi” markası olmaya hak kazanırken Model Kuyum Merkezi ilk kez bu büyük ödülün sahibi oldu. Ödülü, törene katılan INNO Gayrimenkul & Yatırım Grup Genel Koordinatörü Altuğ Teközgen teslim aldı. Organizasyona iş, sanat, cemiyet, ekonomi ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Çifte gurur

Tören sonrası duygularını paylaşan Teközgen; “Yılın En İyi Sanayi Sitesi ve Yılın En İyi Kuyum Merkezi Projesi olmak üzere 2 ödüle layık görülmüş olmak Inno Yatırım & Gayrimenkul olarak bizim için çok büyük bir onur. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu ödül, bireysel bir başarı değil, profesyonel bir ekip çalışmasının ürünüdür. Dolayısıyla, projelerin fikir aşamasından, müşterilerimiz ve yatırımcılarımızla buluşturduğumuz tüm süreç boyunca emeği geçen takım arkadaşlarıma, mimarlarımıza, mühendislerimize ve satış ekibimiz başta olmak üzere değerli meslektaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları olmadan bu başarıya ulaşmak mümkün olmazdı.” dedi.

Kazandıran model

İşini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunan sanayi merkezi, aynı zamanda iş insanlarının sektördeki lider kuruluşlara hızlı ulaşmasına ve ticaretini genişletmesine de imkan sağlıyor. Model Sanayi Merkezi, INNO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetiminde, NET İnşaat’ın ana yüklenicisi olarak hayata geçti. 4. etap çalışmalarının hızla devam ettiği proje toplamda 130 bin metrekarelik alanda 14 bloktan oluşuyor. İşletmecilerine 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar büyütülebilir iş modeline uygun modüler sistemle ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecekleri alanlar sunuyor.

Sanayi merkezi ayrıca; 12 metre yüksekliği, 9,5 metre genişliği ile sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken; araç girişlerinde ve yük indirmelerinde müşterilerine büyük imkanlar sunuyor.

Model Sanayi Merkezi “Kazandıran Model” mottosuyla yola çıkan ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran mimari yapısı ile kısa sürede en çok talep gören ticari projelerin başında yer aldı.

Altın sektöründe yeni dönem

İnno Gayrimenkul Yatırım A.Ş, gayrimenkul sektöründeki başarılı geçmişinin ardından kuyumculuk alanında da adından söz ettirecek muhteşem bir projeye imza atıyor. İnno Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yaman liderliğinde, kuyum sektörünün öncü şirketlerinden Nadir Metal Rafineri iş birliğiyle gerçekleştirilen bu özel proje sektör temsilcileri ve imalatçılarına sunduğu sıra dışı ayrıcalıklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Model Kuyum Merkezi, altın sektörünün profesyonellerini tek çatı altında birleştirerek, bölgeye değer katmayı ve sektöre yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Merkez, yüksek tavanları, modern altyapısı ve iş ortaklarına sağladığı ayrıcalıklarla, kuyumculuk sektörüne yön veren bir merkez oluyor.

Eşsiz konum

Kuyumcukent ve Kapalıçarşı’ya gün içinde servislerin hizmet vereceği Model Kuyum Merkezi, Kapalıçarşı’ya 15 km, Kuyumcukent’e 10 km, metroya 500 metre, İstoç ve Mall Of İstanbul’a 5 dakika, Kuzey Marmara Bağlantı Yolu’na 3 dakika, Çam ve Sakura Hastanesi’ne 3,50 km, İstanbul Havalimanı’na ise 30 km mesafededir.