Innopark, Türkiye’nin en başarılı teknoloji geliştirme bölgeleri arasında

BURCU SUNA/KONYA

Meclis Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında yapılan toplantıda, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi verirken, meclis toplantısına konuk olan Konya Vergi Dairesi Başkanı Recep Bora, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Konya Organize Sanayi Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz’ın OSB’deki gelişmeler hakkında sunum yaptığı meclis toplantısında, Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı da, Innopark’ın faaliyetleri ve verdiği hizmetleri anlattı.

Üretimdeki başarının sürdürülebilirliği için, engeller kaldırılmalı

Meclis toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın üretim ve ihracattaki başarısından söz ederek, Konyalı sanayicilerin elde ettiği bu başarının daha sürdürülebilir olması için, üretimin önündeki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kendilerine gelen sorun ve taleplerin çözümünün takipçisi olduklarını dile getiren Büyükeğen, “Geçtiğimiz hafta, tüm meslek komitelerimizle odamızda bir toplantı yaptık. Burada sanayicilerimizden, GES kurulumunda yaşanan zorluklardan finansa erişime, insan kaynağı konusunda yaşanan sıkıntılardan Konya’mızda ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım konusuna kadar pek çok talep geldi. Bunların hepsini ilgili kurumlara ileterek, çözümlerinin takipçisi olacağız” dedi.

Innopark, en başarılı TGB’ler arasında

Konuşmasında, Konya Sanayi Odası öncülüğünde şehre kazandırılan Innopark’ın 2015 yılından bu yana teknoloji geliştirme bölgesi olarak hizmet verdiğini söyleyen Başkan Büyükeğen, birçok teknoloji geliştirme bölgesine göre daha genç sayılan Innopark’ın büyük başarılara imza attığını kaydetti. Büyükeğen, şunları söyledi: “2015 yılından bu yana Konya ve çevre illerimize hizmet veren Innopark TGB’miz, Türkiye’nin OSB’ler içerisindeki ilk TGB’leri arasında. Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Innopark şu anda, Türkiye’nin en başarılı üretim odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri arasında yer alıyor. İnşallah bu dönemde de, Innopark’ın başarılarının üzerine, hep beraber yeni başarılar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz.”

Innopark, üretim odaklı bir TGB

Daha sonra konuşan Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı da, Innopark’ın üretim odaklı bir TGB olduğunu vurgulayarak, KSO meclis ve meslek komitesi üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Innopark firmaları tarafından geliştirilen ürünler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Botsalı, yerli bomba atar, blokzincir tabanlı oyun, kan numune tüpü, çoklu tartım sistemleri, CNC takım tezgahları, uzaktan kontrol sistemleri, kartezyen robotlar, savunma sanayi için akıllı simülatörler, 5G uygulamaları, yapay zekalı iş güvenliği yazılımı, uçak ve helikopter simülatörünün bunlardan bazıları olduğunu sözlerine ekledi.

Meclis toplantısına konuk olan Konya Vergi Dairesi Başkanı Recep Bora, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun esasları hakkında bir sunum gerçekleştirirken, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz da, meclis üyelerine Konya OSB’deki son gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.