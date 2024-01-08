İnovasyon Mühendislik, teknolojik yeniliklerle büyümeye odaklandı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknokent’te 2010 yılından bu yana hizmet veren İnovasyon Mühendislik, Türkiye'deki teknolojik dönüşümün temel taşlarından biri olmayı hedefliyor. Farklı mühendislik disiplinlerinden gelen uzmanları bir araya getirerek, birçok teknolojik proje geliştiren firma, aralarında gömülü sistem tabanlı elektronik sistem tasarımı, makine öğrenimi, yapay zeka, görüntü işleme, web platform uygulamaları, mobil robotlar, iç mekan konumlandırma, veri analizi gibi bir dizi teknolojik alanda faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini belirterek çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar (ITEA, HORIZON, TÜBİTAK ve KOSGEB) tarafından desteklenen birçok projeyi başarıyla yürüttüklerini söyleyen İnovasyon Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Oğuz Taş, “Hali hazırda devam eden ulusal ve uluslararası fon almış 7 projenin çalışmalarına devam ediyoruz. Şirketimiz partneri olduğu projelerin çıktılarını uluslararası yayınlara dönüştürme yeteneğine sahiptir ve birçok akademik çalışma üretmektedir. İnovasyon Mühendislik olarak üniversite sanayi iş birliğine katkıda bulunmayı ve istihdam alanı yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geliştirdiği mobil robot ile maliyetleri düşürüp verimliliği artırıyor

Farklı sektörlerde malzeme ve yük taşıma işlerinde kullanılması amacıyla “INOTA” markalı otonom taşıyıcı mobil robot geliştirdiklerini hatırlatan Taş, “Bu projemiz sahip olduğu otonom teknolojisi sayesinde bir yandan tesis içerisinde malzeme ve yük taşıma işlerini kolaylaştırırken, diğer yandan malzeme hareketlerinin standartlaştırılmasını sağlıyor. Bu sayede lojistik maliyetleri düşerken, üretim ve verimlilik artıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin teknolojik yeniliklerdeki ilerlemesine önemli katkılar sağlayan bir işletme olarak ülkedeki inovasyon ekosisteminin merkezlerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini vurgulayan Taş, “Teknoloji ve inovasyon projelerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönlendirerek, çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri yeni yatırımlarla hem ulusal hem de uluslararası yeni projeler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Muhammed Oğuz Taş, “Türkiye'nin teknolojik yeniliklerine katkı yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ar-Ge faaliyetlerimize devam ederek, teknolojik uzmanlık alanlarımızı daha da genişletmeyi ve yeni projeler hayata geçirmek için daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz. Böylece bu coğrafyadan çıkan çözümleri ve bilgi birikimini uluslararası alanda tanıtmayı istiyoruz. Özellikle Otonom Mobil Robotlar (AMR) ve Yapay Zeka (AI) alanında yeni çözümler sunarak ürün portföyümüzü genişletmeyi planlamaktayız. Hedeflerimiz doğrultusunda mevcut ekibimizi güçlendirmek için yeni yetenekleri şirketimize katarak istihdamı artırmayı da öngörüyoruz” dedi.