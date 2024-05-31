İnşaat Mühendisleri Odası’nda yeni başkan Uygar Gündeşli oldu

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şubesi’nde 17. Olağan Genel Kurulu ve seçim heyecanı yaşandı. Tek adayla girilen seçimde Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Yüksek Mühendisi Uygar Gündeşli yeni il temsilcisi seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ise Ömer Reyhanlıoğlu, Cemre Cansu Ağaoğlu, Mesut Arslan ve Altar Hançerli oldu.

Bin 250 üyeyle en büyük oda konumundayız

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisler Odası İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Uygar Gündeşli, zor bir dönemden geçen Kahramanmaraş’a en iyi hizmeti sağlayacaklarını belirterek şu sözleri kaydetti; “Kahramanmaraş, bir tarafı şantiye, bir tarafı enkaz zor bir dönem geçiriyor. Bu deprem zamanında Ökkeş başkanımın emekleri tartışılamaz. Başkanımızla beraber gecemizi gündüzümüze kattık. Şehrimizi ayağa kaldırmak için çok çaba sarfettik. Odamızın kuruluşundan bu yana başkanlarımız hedefi daima ileriye götürerek hizmetlerine devam ettiler. Bizlerde aldığımız bu bayrağı daha ileriye götürerek, mühendislik mesleğine, memleketimize faydalı olmaya çalışacağız. Yönetim kurulumuzda meslek gruplarını temsilen arkadaşlarımız var, statik projecimiz, yapı denetimcimiz, şantiye şeflerini ve müteahitleri temsilen yönetim kurulu üyemiz var. Başkan olmamda, tüm meslektaşlarımın desteği var. Bizi destekleyen inşaat mühendisleri meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası olarak toplam bin 250 üyeyle en büyük oda konumundayız. Şehrimize en iyi hizmeti hep beraber sağlayacağız.”

Bu bir bayrak yarışıdır

Önceki dönem Kahramanmaraş İnşaat Mühendisler Odası İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran ise yaptığı konuşmada; “Kahramanmaraş İnşaat Mühendisler Odası 17. Dönem yönetim kurulunu seçtik. 3 dönem boyunca il temsilciliği görevini ben yürüttüm. Bu bir bayrak yarışıdır, gönüllülük esasına dayanıyor. Uygar bey de sağolsun temsilci yardımcımızdı ve artık il temsilcisi oldu. Kendisine başarılar diliyorum. İlimizin yeniden yapılanmasında, odamıza ne görev düşüyorsa layıkıyla yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.