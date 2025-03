Takip Et

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnşaat müteahhitleri federasyon çatısı altında birleşti. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu’nun (İMSİFED) kuruluş imzaları da atıldı. İMSİAD Başkanı Şeref Demir büyük bir dönüşüm hamlesinde müteahhitlere çok önemli görevler düştüğüne işaret etti. Demir, “Bizler sadece bina inşa etmiyoruz; aslında şehirlerimizin geleceğini inşa ediyoruz. Yaptığımız her konut, içinde yaşam sürecek insanlar için bir yuva, her işyeri ekonomiye katkı sunacak bir üretim alanı demektir. Dolayısıyla kaliteli, güvenli ve estetik yapılar inşa etmek, toplumumuza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Topluma güvenli yaşam alanları sunmak ve şehirlerimizin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak, müteahhitlik mesleğinin toplumsal bir görevi olarak görülmelidir. İMSİAD olarak biz, sosyal faydayı her zaman ön planda tutarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Zorlukların üstesinden gelebilmek ve sektörümüzün gelişimini hızlandırmak için birlikte hareket etmenin önemine yürekten inanıyoruz. Bu inancın somut bir göstergesi olarak, komşu il ve ilçelerdeki meslektaşlarımızla güç birliği yapma yoluna gittik. Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey Müteahhitler Dernekleri ile birlikte bir federasyon kurma çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik” dedi.

“Temsil gücümüz artacak”

İMSİFED in inşaat sektöründe bölge için yeni bir çatı örgüt olacağını kaydeden Şeref Demir, “Bu federasyon sayesinde bölgedeki tüm müteahhitler ve inşaat sektörü temsilcileri olarak tek ses, tek yürek olacağız. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler arayacağız. Tecrübe ve bilgi birikimimizi paylaşarak, hepimiz için en iyisini hedefleyeceğiz. Sesimizi hem yerelde hem ulusal düzeyde daha gür duyurabileceğiz. Örneğin, yıllardır dile getirdiğimiz yüksek arsa maliyeti, bürokratik engeller ve finansman sıkıntıları gibi konuları, temsil gücümüz artacağı için federasyon çatısı altında daha güçlü bir şekilde ilgili mercilere iletebileceğiz. “Birlikten kuvvet doğar” prensibiyle hareket ederek, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumada çok daha etkin olacağız. Bilecik’ten Karacabey’e, İnegöl’den Yenişehir’e kadar geniş bir coğrafyadaki meslektaşlarımız aynı masada buluştuğunda, bundan kazançlı çıkacak olan yine bizim sektörümüz, bizim şehirlerimiz olacak. İnanıyorum ki bu federasyon hamlesi camiamıza yeni bir soluk getirecek, hepimize motivasyon aşılayacak ve bizleri daha büyük başarılara taşıyacaktır” diye konuştu.

Genç İMSİAD kuruldu

Dernek bünyesinde genç mühendis, mimar ve müteahhitlerden oluşan Genç İMSİAD’ın da kurulduğunu duyuran Şeref Demir, bu oluşumun da geleceğin sektör liderlerini İMSİAD çatısı altında buluşturduğunu söyledi. Gençlerin sektöre aktif katılımını sağlamak, onların enerjisi ve fikirleriyle zenginleşmek için adım attıklarını belirten Demir, “Gençlerin sektöre katkısı bizlere umut veriyor. Onların yenilikçi düşünceleri, teknolojiye yatkınlıkları ve bitmek bilmeyen enerjileri, inşaat sektörüne taze bir soluk getirecektir. Bizler tecrübelerimizi onlarla paylaşırken, onlardan da öğreneceğimiz çok şey var. Tecrübe ile yenilikçi bakış açısının birleşimi, bize sektörde büyük atılımlar getirecek. Bu nedenle genç üyelerimizi desteklemek, onlara yol göstermek ama aynı zamanda sorumluluk vermek temel hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.