İnşaat sektöründe 40 yıllık yolculuk özel bir geceyle taçlandı

Mersin Divan Otel’de gerçekleşen organizasyon, iş dünyasından önemli isimleri, şirket çalışanlarını ve MEFA ailesini aynı çatı altında buluşturdu. Sunuculuğunu Burcu Günay’ın üstlendiği gecede, sahne alan Aşkın Nur Yengi’nin performansı davetlilere müzik dolu anlar yaşattı. Ancak geceyi özel kılan yalnızca eğlence değil, MEFA İnşaat’ın yıllara yayılan emeğini ve kurumsal kültürünü yansıtan güçlü mesajlar oldu.

Gecede söz alan MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz ve kardeşleri, şirketin mütevazı bir başlangıçtan bugün Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılan büyük bir yapıya dönüşme sürecini paylaştı. Yapılan konuşmalarda, güven duygusu, istikrarlı büyüme ve çalışanlarla kurulan güçlü bağların bu başarının temelini oluşturduğu vurgulandı. Vefat eden aile büyüklerinin ve yol arkadaşlarının anıldığı anlar, salonda duygusal bir atmosfer yarattı.

Kutlama programı kapsamında MEFA’nın 40 yıllık serüvenini anlatan özel bir film gösterimi de yapıldı. Ardından şirketin konut sektöründeki yeni vizyonunu temsil eden Nerissa MEFA projesi davetlilere tanıtıldı. Proje, MEFA’nın mühendislik birikimini ve estetik yaklaşımını yaşam alanlarına taşıma hedefinin ilk adımı olarak değerlendirildi.

“Başarının temeli güven ve emeğe dayanıyor”

40 yıllık yolculuğun temelinde güven ve emek olduğunu vurgulayan MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, “Bugün burada olmak benim için yalnızca bir yıldönümü değil; bir ömrün, bir emeğin ve büyük bir yolculuğun karşılığı. MEFA’yı 1985 yılında kurarken çok büyük imkanlarımız yoktu belki ama çok sağlam bir inancımız vardı. Bu işi doğru yaparsak, dürüst çalışırsak ve sözümüzün arkasında durursak gerisinin geleceğini biliyorduk. 40 yıl boyunca yalnızca projeler üretmedik; güven inşa ettik. İnsana dokunan yapılar, üniversiteler, sağlık kompleksleri, spor tesisleri ve altyapı projeleriyle hayatın her alanına değer kattık. Bugüne kadar 110 projeyi başarıyla tamamladık. Bugün bin kişilik güçlü kadromuzla yalnızca inşaat yapmıyor; sorumluluk alıyor, değer üretiyoruz” dedi.

Söz konusu yolculukta bir çok insanlar birlikte yürüdüklerini kaydeden Ucuz, “Az önce izlediğimiz filmde de gördüğümüz gibi bu yolculuk, sadece binalarla değil, işine aşkla bağlı insanlar sayesinde mümkün oldu. Gündüzü gecesine katan, bazen sevdiklerinden fedakarlık eden, ama hiçbir zaman inancını kaybetmeyen yol arkadaşlarımız sayesinde. MEFA’da hiçbir zaman sadece “çalışan” olmadı.Biz hep birlikte üreten, birlikte zorlanan, birlikte sevinen bir aile olduk. Bu, bir şirket için sadece bir başarı göstergesi değildir. Bu, bir aile olduğumuzun en somut kanıtıdır. Bugün aramızda 40 yıllık, 30 yıllık, 20 yıllık MEFA’ya gönül vermiş, bu çatının altında emek veren yol arkadaşlarımız var. Benim için en büyük gurur, bugün burada bu tabloyu görmek. Bu noktada, bu yolculuğun görünmeyen ama çok güçlü iki temelini de anmadan geçmek istemem. Hayatım boyunca bana doğruyu, emeği ve sabrı öğreten; her adımımda varlıklarını hissettiğim rahmetli anne ve babamı şükranla ve saygıyla anıyorum. Ayrıca bu yolculuk sırasında kaybettiğimiz, benim için çok kıymetli olan kardeşlerim Ayşe Onbaşı’yı, Mehmet Ali Ucuz’u ve Abdurrahman Ucuz’u rahmetle anmak istiyorum. Onların anıları ve emekleri bu ailenin hafızasında daima yaşayacak. Bu yolculukta, çoğu zaman sahnede görünmeyen ama her adımda yanımızda olan, sabırla, inançla ve güçle arkamızda duran öncelikle değerli eşim Türkan Hanım’a ve Ucuz ailesi’nin tüm eşlerine de gönülden teşekkür etmek isterim. Bu başarı hikayesinin en kıymetli ortaklarından biri de onlardır” diye konuştu.

Mühendislik birikimlerini, estetik anlayışlarını ve insan odaklı bakış açılarını yaşam alanlarına taşıdıklarını vurgulayan Ucuz, “Bu yeni vizyonun en güçlü ifadesi ise, Mersin’de hayata geçirdiğimiz NERISSA projesi. NERISSA bizim için sadece bir konut projesi değil. Bu proje; MEFA’nın 40 yıllık tecrübesinin,geleceğe bakışının ve insana verdiği değerin bir yansıması. Önümüzdeki dönemde, konut projelerine çok daha fazla ağırlık vereceğiz. NERISSA bu yolun ilk adımı… Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, imza projemizdir. Bugün burada sadece geçmişi değil geleceği de konuşuyoruz. Çünkü MEFA için gelecek; planlanır, düşünülür ve sorumlulukla inşa edilir. Ve biliyoruz ki bu gelecekte, yalnız değiliz. Bu yüzden bu gecenin mottosu benim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri, uzun yıllar şirkete emek veren çalışanlar için düzenlenen plaket töreni oldu. Kurucu isimler ile yeni kuşak yöneticilerin birlikte sahneye çıkması, MEFA’nın nesiller boyu devam eden yapısını gözler önüne serdi.

Müzik ve eğlenceyle devam eden gece, sektör temsilcileri ve davetliler için unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. MEFA İnşaat, 40 yıllık deneyimini önümüzdeki dönemde de nitelikli, insan odaklı ve sürdürülebilir projelerle sürdürmeyi hedefliyor.