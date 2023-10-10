İnsan kaynakları yöneticileri Bursa’da buluşacak

EKONOMİ (BURSA) - PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin ‘İnsana değer’ mottosuyla bu yıl 18’incisini düzenleyeceği İnsan Yönetimi Zirvesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. 13-14 Ekim tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak zirvede 17 oturum ve 20 konuşmacı yer alacak. PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Özer, en büyük katma değerin ‘insan’ olduğuna işaret ederek, “Zirvemizde insana değen ve değer katan tecrübelerini paylaşacak birçok kıymetli konuşmacımız bizlerle olacak. Bizler ne kadar çok üretirsek hayat da bize o kadar çok değer yansıtır demiştik. İş hayatında insanı hak ettiği yere koymak için değerlerimizin hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. İnsan kaynakları birimlerinin öneminin farkına varan şirketlerin daha hızlı ilerlediğine vurgu yapan Neslihan Özer, şirketlerde ‘para harcayan’ birim olarak değerlendirilen insan kaynaklarının orta ve uzun vadede şirketlerin sürdürülebilir geleceğine yatırım yaptığına dikkati çekti.

Toplantıda söz alan PERYÖN Güney Marmara Şubesi Denetim Kurulu Başkanı Barış Gül de sektör eşitliliği ve sanayi gücüyle öne çıkan Bursa’nın her yıl yüzde 7 nitelikli, yüzde 5 de niteliksiz göç aldığını söyledi. Bu noktada şirketlerin ihtiyacı olan nitelikli çalışanı yetiştirmek için meslek liselerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Gül, sektörlerin ülke geneline yayılması halinde göçün önlenebileceğini, insan kaynakları birimlerinin ve sanayi kuruluşlarını meslek liseleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini aktardı. Barış Gül, Bursa’da sanayide açık iş gücünün 8 bin kişi olduğunu ifade ederek, her yıl meslek liselerinden mezun olan gençlerin bu açığı kapatabileceğini, ancak gençlerin sanayide çalışmayı tercih etmediğini dile getirdi.