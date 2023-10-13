İnsan Kaynakları yöneticileri Bursa’da buluştu

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi’nin düzenlediği 18. İnsan Yönetimi Zirvesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. ‘İnsana Değer’ mottosuyla düzenlenen zirveye PERYÖN Üyelerinin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İK yöneticileri ve ilgililer katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, PERYÖN’ün Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret ederek, 50 yılı aşkın süredir Türkiye, dünya ve sektör ile entegre şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Düzenledikleri ‘İnsan Yönetimi Kongresi’ gibi etkinliklerle sektörün nabzını tuttuklarını anlatan Özer, “İnsana Değer Ödülleri” ile örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek olduklarını ifade etti.

PERYÖN Güney Marmara olarak Bursa’nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale illerinde etkin olduklarını belirten Neslihan Özer, “Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden ötürü üç yıldır gerçekleştiremediğimiz 18. insan yönetimi zirvemizi “İnsana Değer” mottosu ile yapmaya karar verdik. Bizlere değer kazandıran yaptıklarımız ve hayata kattıklarımızdır.

Akıl ve bilimle harmanladığımız değer, toplumları ileriye taşır. 2 gün boyunca zirvemizde insana değen ve değer katan tecrübelerini paylaşacak bir çok kıymetli konuşmacımız bizlerle olacak. 2 gün boyunca enerjimiz hiç düşmeyecek” dedi.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Fethi Yıldız da günümüzde gençlerin rol modele ihtiyaçları olduğuna değinerek, gençlerin katma değer yaratacak bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Zirvenin ilk gününde otomotiv ana sanayiinin İK direktörleri “Gençlere Yatırıma Değer”, Yalçın Yeşilova ve Nazlı Kaplan “Nesile Değer”, Müjgan Çetin “Geleceğe Değer”, Dilek Cesur ve Nursel Ölmez Ateş “Küresel Değerler” derken Nevra Eker “Değer Katan” uygulamalardan ve Mert Fırat “Toplumsal Değerler”den bahsedecek. Günü Beyhan Budak “Bana Değer” diyerek noktalayacak. İkinci gün de “Farkımıza Değer” başlığıyla Hakan Bilgin ile başlayacak. Merve Ergin Tosun'un sahne alacağı “İnovasyona Değer” oturumunun ardından Üstün Dökmen “Öğrenmeye Değer” diyecek. Etik değerlerin, yeteneğin konuşulacağı oturumların ardından sırasıyla “Düşünmeye Değer” oturumu ile Kerem Dündar, “Yaşamaya Değer” konuşması ile Barış Asa, “Katma Değer” oturumu ile Emin Çapa yer aşacak. Zirve, İlknur Güntürkün’ün “Ülkeme Değer” sunumuyla son bulacak.