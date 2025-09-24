INSOS Enerji en hızlı büyüyen 100 şirket arasında

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

INSOS Enerji, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 9. Dönem TOBB Türkiye 100 Yarışması'nda “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde 54. sırada yer aldı. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara’da TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törende hazır bulunan INSOS Enerji Mali İşler Yöneticisi Arif Salim Ballı ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet YILMAZ’dan teslim aldı.

Ödül için teşekkürlerini ileten INSOS Enerji İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Alper Sezen “TOBB Türkiye 100 Listesinde yer almak, bizim için değerli bir ödül olmanın yanında, milli sanayimizin temiz enerji dönüşümünü hızlandıracak yeni projeler için de bir cesaret kaynağı olacaktır. Bu başarıda emeği geçen INSOS ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye’de özel sektörün gelişmesi, ihracat potansiyelinin desteklenmesi, kurumlar ve işletmeler arasındaki iş birliğinin arttırılması için çok değerli projeler yürüten TOBB’un geliştirdiği Türkiye 100 Programı büyüme rampasına girmiş iş fikirlerinin yarıştığı önemli bir sahne haline geldi. Bu nedenle birçok seçkin firmanın girmek için yarıştığı TOBB Türkiye 100 Listesine seçilmiş olmaktan çok mutluyuz. Bu başarı başta tüm çalışanlarımız olmak üzere bize güvenen müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bir eseridir” dedi.

Akaryakıttan kimyaya, otomotivden tarıma birçok alanda şirketler kuran Koyuncu Grubu’nun enerji sektöründeki yatırımlarında biri olan INSOS Enerji pazara yön vermeye devam ediyor. Sürdürülebilirliği, iş stratejilerinin ve operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olarak gören grup, doğal kaynakların verimli kullanımına, karbon ayak izinin azaltılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veriyor. Koyuncu Grubu gerçekleştirdiği güneş enerjisi projeleri ile hem ülkenin yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunarak hem de kendi tesislerinin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını çevre dostu kaynaklardan karşılıyor.

“Tecrübemizi yurt dışına taşımak istiyoruz”

INSOS Enerji, dijital teknolojilere ve uluslararası standartlara yaptığı yatırımları, 40 kişilik mühendis ağırlıklı uzman ekibi, 28 şehirde 400’ün üzerindeki güneş santraline sunduğu profesyonel hizmetleri ile kısa sürede markalaşarak GES sektöründe önemli bir yere sahip oldu. Çok farklı sektörden firmanın yenilenebilir enerji konularında güvenini kazanan INSOS Enerji, proje tasarımından izinlerin alınmasına, ürünlerin temininden santrallerin kurulmasına, yerinde bakımından yedi 24 işletilmesine kadar geniş yelpazede hizmeti tek elden sunuyor.

Son yıllarda büyüme ve başarı odaklı bir strateji izlediklerini belirten INSOS Enerji İcra Kurulu Üyesi Mehmet Akif Aydın “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alarak doğru yolda olduğumuz bir kez daha onaylanmış oldu. Şirketimizin yenilenebilir enerji sektöründeki liderliğini pekiştirmek ve Türkiye’de kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına da taşımak istiyoruz” diye ekledi.

Temiz enerjiye öncülük etmeye devam edecek

Anahtar teslim EPC Projelerinde her zaman yüksek verimlilik değerlerine sahip ve yatırımcısına kazandıran projelere imza atan INSOS Enerji, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük lisanssız GES performans yönetim merkezinin de sahibi. 40 kişilik çekirdek kadrosu ile INSOS Konya Merkez Ofisi, depo ve saha operasyon merkezleri, uzaktan yönetim yazılımları ve tam donanımlı araç parkı ile Türkiye’nin her köşesinde GES projelendirme, onay, tedarik, kurulum, bakım ve işletim hizmetlerini uçtan uca sunuyor.

INSOS Enerji İcra Kurulu Üyesi Fatih Önal Konya Organize Sanayi Bölgelerinde en fazla GES projesi gerçekleştiren INSOS Enerji’nin hem bölgesinde hem de sektöründe en hızlı büyüyen markalardan biri olmasının sorumluluğunu taşıdıklarını ve bu bilinçle sanayi kuruluşlarının temiz enerjiye geçmelerine öncülük etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

INSOS Enerji ayrıca 8-10 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 19. EIF Dünya Enerji Fuarındaki standına da tüm GES yatırımcılarını davet etti.