Interfresh Eurasia Fuarı için geri sayım başladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin yaş meyve sebze sektörünü uluslararası alıcılarla buluşturacak Interfresh Eurasia Fuarı, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir’de kapılarını açacak. 129 firmanın katılımıyla düzenlenecek fuarda, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden sektör temsilcileri de bir araya gelecek. Üretici, ihracatçı, ithalatçı, perakendeci, zincir market, lojistik, ambalaj ve tarım teknolojileri sektörlerini buluşturacak organizasyon, yeni ticari bağlantıların kurulması ve Türk yaş meyve sebze ürünlerinin yeni pazarlara açılması açısından önemli bir platform olacak.

Interfresh Eurasia Fuarı’nın sektörün uluslararası pazarlara açılması açısından önemli bir platform olduğunu vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık, 8-10 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek fuarın üretici, ihracatçı, ithalatçı, perakendeci, lojistik ve tarım teknolojileri sektörlerini bir araya getireceğini söyledi. Fuarı Türk yaş meyve sebze sektörünün dünyaya açılan vitrinlerinden biri olarak gördüklerini belirten Balık, “Uluslararası alıcıların İzmir’e gelmesi, ihracatçılarımızla doğrudan temas kurması ve yeni ticari bağlantıların oluşturulması açısından fuarın önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Uçak: “Interfresh’i dünyaya tanıtmak istiyoruz”

Interfresh Eurasia’nın İzmir’e taşınmasının ardından fuarın uluslararası niteliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, hedeflerinin fuarı dünyanın farklı ülkelerinden alıcıların takvimine aldığı önemli bir ticaret platformuna dönüştürmek olduğunu söyledi. Uluslararası alıcı sayısının artırılması ve hedef pazarlardan büyük ithalatçı, toptancı ve perakende zincirlerinin İzmir’e çekilmesinin önemine dikkat çeken Uçak, “Interfresh’i İzmir’e getirdik; şimdi Interfresh’i dünyaya tanıtmak istiyoruz. Fuarın gerçek başarısını burada kurulan bağlantıların ihracata dönüşmesiyle ölçeceğiz” dedi.

Özer: “100’den fazla ülkeden ziyaret bekliyoruz”

Interfresh Eurasia Fuarı kapsamında yürütülen uluslararası iş geliştirme faaliyetleri doğrultusunda Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkan ülkelerinde çok sayıda sektör temsilcisi ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, “Bu çalışmalar sonucunda perakende sektörünün satın alma yöneticileri, ithalatçı firmalar, ihracatçılar ve sektör profesyonellerinden oluşan, 100’den fazla ülkeden uluslararası alım heyetlerinin Interfresh Eurasia Fuarı’nı ziyaret etmesi hedefleniyor. Avrupa ve Orta Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren perakende zincirlerinin satın alma departmanları, ithalatçı firmalar ve tedarikçi ağlarıyla görüşmeler sürerken; Balkan ülkeleri, İngiltere ve Rusya pazarlarında da yeni iş birlikleri için temaslar devam ediyor. Bunun yanı sıra Hindistan, Orta Doğu ve Asya pazarlarında yürütülen çalışmalar, bölgesel iş ortakları ve acenteler aracılığıyla sürdürülüyor. Bu bölgelerden gelecek VIP alıcı delegasyonlarının ise önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor” dedi.