Intermob 2025’te Schattdecor’dan sadeleşme odaklı tasarım vurgusu dikkat çekti

Kocaeli

Yüzey tasarımı alanında global lider marka Schattdecor, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Intermob 2025 fuarında, “The Art of Tomorrow” konseptiyle ziyaretçilerini ağırladı. Sadeleşmenin estetik gücünü ve işlevsel tasarım anlayışını vurgulayan bu tema, dört gün boyunca sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Schattdecor’un yenilikçi vizyonunu yansıtan stand, doğal tonları, yalın form anlayışı ve sürdürülebilir yüzey çözümleriyle fuarın en dikkat çeken alanlarından biri oldu.

“Simplify – One Design All Applications” ile tasarımda yeni bir dönem

Bu yılın mottosu olan “Simplify – One Design. All Applications.”, yalnızca bir tasarım yaklaşımının ötesinde, markanın geleceğe yönelik stratejik vizyonunun da güçlü bir ifadesi olarak öne çıktığını aktaran Schattdecor Türkiye için Tasarım ve Pazarlama Müdürü Begüm Çalı Özdemir, “Lansmanın yapıldığı günden bu yana en çok talep gören dekorlardan Riva, bu yıl fuarda termoform, folyo, MFS Touch, melamin kaplı yüzey ve uyumlu kenar bandı örnekleriyle birlikte sergilendi. “The Art of Tomorrow” konseptiyle birleşen bu yaklaşım, Schattdecor’un tasarımda sadeleşmeyi bir estetik değere dönüştürme vizyonunu ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Özdemir, “Fuarın bu yılki konsepti Art of Tomorrow, Hipstoric, New Aesthetics ve Clarity alt temalarla detaylandırıldı. İlk kez Interzum’da tanıtılan bu konsept, Schattdecor Türkiye pazarlama ve tasarım ekibinin çalışmalarıyla, yerel kriterler dikkate alınarak yeniden yorumlandı. Türkiye'deki pazara özel bu dokunuş, hem sektör profesyonellerinden hem de uluslararası ziyaretçilerden güçlü geri dönüşler aldı” ifadelerini kullandı.

1.000’e yakın ziyaretçi, 46 ülkeden katılım

Intermob 2025 süresince Schattdecor standı, 46 farklı ülkeden gelen yaklaşık 1.000 ziyaretçi ile dikkat çekti. Ziyaretçilerin önemli bir bölümünü Türkiye, İran, Çin, Irak, Almanya ve Lübnan gibi ülkelerden gelen sektör temsilcileri oluşturuken. Bu yoğun uluslararası katılım, Schattdecor’un küresel pazardaki konumunu ve tasarım trendlerindeki etkisini ortaya koydu. Ayrıca satış ekibinin profesyonel yönlendirmeleri ve çözüm odaklı yaklaşımı, markanın müşterileriyle kurduğu güven ilişkisini daha da pekiştirdi.

Schattdecor Türkiye’den şirket nev’i değişikliği

Schattdecor Türkiye, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda, 2025 yılı itibarıyla şirket nev’i değişikliğini tamamladı. Yeni yapılanma ile birlikte, Schattdecor’un Türkiye operasyonlarını daha çevik, daha güçlü ve bölgesel karar alma mekanizmalarına daha entegre bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Intermob 2025’in yalnızca bir fuar katılımı değil, aynı zamanda yeni kurumsal yapılanmanın sektöre yansıdığı ilk büyük adım olduğunu vurgulayan Schattdecor eski Türkiye Eş Genel Müdürü, yeni Schattdecor Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Erkan,“Şirket nev’i değişikliğimiz, Limited şirket statüsünden Anonim Şirket statüsüne geçmemiz, Schattdecor Türkiye’nin organizasyonel yapısını global vizyonumuzla uyumlu hale getirirken, yerel pazara daha hızlı ve etkili yanıt verebilmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Schattdecor Yönetim Kurulu Başkan Vekili (CSO) Selçuk Ülger, “'Simplify – The Art of Tomorrow' konseptiyle birlikte sadeleşmenin tasarımdaki gücünü vurguladık; aynı sadeleşmeyi kurumsal yapımızda da hayata geçiriyoruz. Amacımız, müşterilerimize daha çevik, yenilikçi ve sürdürülebilir bir değer zinciri sunmak. Yeni dönemde tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde bölgesel iş birliğini artıracağız. Türkiye’nin MENA bölgesindeki stratejik konumunu güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Schattdecor Türkiye, Intermob 2025 ile birlikte yalnızca yenilikçi tasarımlarını değil, aynı zamanda kurumsal dönüşüm vizyonunu da sektöre tanıttı. Global tasarım gücü, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yerel pazar deneyimini bir araya getiren şirket, “Simplify” felsefesiyle geleceğin yaşam alanlarını sade, fonksiyonel ve estetik çözümler sunmayı sürdürecek.