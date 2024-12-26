İntertim, 1 milyar liralık yatırımı gündemine aldı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Otomotiv, yiyecek-içecek, gıda, kimya ve cam sektörlerine ahşap palet, inşaat ve mobilya sektörlerine ise kereste ve lata üreten İntertim Orman Ürünleri, ihracatını artırmak için adımlarını hızlandırdı. İzmir Torbalı OSB ve Mardin Kızıltepe OSB’deki arazilerinde tesis kurmak istediklerini dile getiren İntertim Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Ciğer, Mardin’deki sahanın Suriye ve Irak pazarlarına yönelik projelendirildiğini ancak Ortadoğu’daki karışıklıklar nedeniyle yatırımın başlamadığını söyledi. Türkiye'nin Basra Körfezi'ne kadar uzanıp Kızıldeniz'e yan yol oluşturacak kalkınma projesiyle Mardin tesislerinin büyük önem kazanacağını vurgulayan Tarık Ciğer, “Ortadoğu’da suların durulmasıyla inşaata başlayacağız. İlk etapta 150 milyon TL’lik yatırım yapacağız. İnşaatı 6 ayda tamamlayıp faaliyete geçebiliriz. 15 bin metrekarelik alandaki toplam yatırım tutarı, zaman içinde 1 milyar lirayı bulacak” dedi.





Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Tarık Ciğer, sektörde ihtiyaç duyulan hammaddenin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve ithalat kanallarından sağlandığını kaydetti. Ancak OGM’nin Avrupa’daki tedarikçilerin üzerinde fiyatlar açıkladığını anlatan Tarık Ciğer, “Bu şekilde Türk sanayicisi ithalata zorlanıyor. Çam, ladin ve köknar gibi yumuşak ağaç tomruklarının Avrupa’daki fiyatları metreküp başına 40-50 avro seviyesinde. Türkiye’de ise bu rakam 100 avronun üzerinde. Ülkemizde korunmayan arz-talep dengesi fiyatları etkiliyor. OGM’nin amacı kar etmek olmamalıdır. Bırakın sanayici kar etsin. Zaten sanayici ihracat, vergi ve istihdamıyla katma değer yaratıyor. OGM fiyatları Avrupa dengesine getirirse dış pazarlarda ciddi bir rekabet gücü elde ederiz. Böylelikle ihracatı ve ülkeye giren dövizi artırırız” diye konuştu.



Rekabet için erken tedarik avantajı kullanılıyor

Öte yandan uluslararası arenadaki müşterileri Türkiye’ye çekmek için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizen Ciğer, yakın pazarları kaybetmemek amacıyla erken tedarik avantajını kullandıklarından bahsederek şunları söyledi: “Ortadoğu’nun Avrupa’ya verdiği siparişin teslimi 1 aydan uzun sürüyor. Bizler en geç 1 haftada teslimat yapıyoruz. Teknolojik yatırımlarla kalitemizi yükselttik, ürünleri yüksek katma değerle buluşturduk. Başka türlü rekabet şansımız kalmadı. Rusya ve Belarus, Avrupa’dan dönen ürünlerini daha ucuza Ortadoğu’ya gönderiyor. Avusturyalı firma, Irak’a 300 dolara ürün satıyor. Biz 100 avrodan fazlaya aldığımız hammaddeyi işleyip 180 dolara satamayız.”



100 bin metreküp hammadde işliyor

Mersin, İstanbul, Samsun ve İzmir’deki 6 tesisinde yıllık 100 bin metreküp hammadde işleyen, KKTC’nin Girne şehrinde showroomu da bulunan İntertim; Avrupa, Amerika, Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine ürün gönderiyor. 2023’teki savaşlar ve ekonomik çalkantılara rağmen 4 milyon doların üzerinde ihracat geliri elde eden İntertim, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin sorumluluk bölgesinde en fazla ihracat yapan

10 firma arasına girerek, birlik tarafından ödüllendirilmişti.