İntertim Orman Ürünleri, patili dostlara yaşam alanı sunuyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin, İstanbul, Samsun ve İzmir’deki 6 tesisinde ahşap palet, kereste ve lata üreten İntertim Orman Ürünleri; Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Doğru hizmet ve doğru büyümeyi benimseyerek, hızlı ve kaliteli üretimini ‘koşulsuz müşteri memnuniyeti’ ilkesiyle birleştirip iç ve dış piyasadaki pazar payını her geçen yıl artıran İntertim, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra gönülleri sıcacık eden çalışmalara imza atıyor. Genel Müdür Çise Ciğer önderliğinde şehirlerin görünmez sakinleri sokak hayvanlarına özel bir dünya kurmak için yoğun çaba sarf eden İntertim, Mersin ve Alaçam/Samsun yerleşkesinde oluşturduğu mini bakımevinde çok sayıda köpeğe kucak açıyor. Kendileri için özel hazırlanan kulübede 7/24 barınma imkânı bulan ve düzenli şekilde beslenen sokak hayvanları, sağlık sorunları karşısında veteriner hekim kontrolünden geçirilerek tedavi ettiriliyor. İnsanlar gibi her biri farklı karakterlere sahip olduğu düşüncesiyle Çaki, Telve, Yaşa, Paşa, Çakıl, Köpük, Zeytin ve Pamuk gibi isimlerle anılan patili dostlar, şirketin diğer çalışanlarından da şefkat görüyor.



‘Sokak hayvanları vicdanın aynasıdır’

Dünyadaki tüm hayvanlar için farkındalık oluşturmayı amaçlayan İntertim Orman Ürünleri, diğer sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belirli alanlara mama ve su bırakıp tüm canlıların faydalanmasını sağlayan İntertim, özellikle soğuk kış aylarında daha çok hissedilen barınma ihtiyacının giderilmesinde kilit rol oynuyor. Üretimden arta kalan ağaç parçalarını kulübe yapımı için barınaklara ve hayvanseverlere bağışlayan şirket, ‘sokak hayvanları vicdanın aynasıdır’ anlayışıyla fark yaratıyor. Gelecekte bu çalışmaları artırarak topluma örnek teşkil etmeyi hedefleyen, Türkiye’de daha çok işletmenin de sahipsiz bir hayvana yuva olmasını dileyen İntertim yönetimi, yeri ve imkânı olan tüm işletmelere bir sokak kedisi veya köpeği sahiplenerek iyiliğe ortak olmalarını öneriyor.