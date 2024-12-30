INVIA, endüstriyel tesisleri dijital çözümlerle koruyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Yangın algılama, otomatik söndürme, acil aydınlatma/anons, CCTV ve IP kamera sistemleri, geçiş kontrol, yönetilebilir ağ ve akıllı bina otomasyon sistemleriyle tesislerde maksimum düzeyde ‘can ve mal güvenliği’ sağlayan INVIA Bina Teknolojileri, zayıf akım sistemlerini otomasyon ve harita izleme yazılımlarında birleştirerek, müşterilerine tek bir noktadan kontrol edilebilir ve raporlanabilir yönetim ekranları sunuyor. Robotik sistemler, sensör ve algılama teknolojileri ile endüstriyel otomasyon gibi dijital değişimlerin büyümeyi desteklemek ve süreçleri optimize etmek amacıyla kullanıldığını belirten INVIA Bina Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü İsmail Kartopu, “Özellikle algılama, erişim kontrolü, video izleme ve acil anons sistemlerinde son teknoloji, güvenlik ve verimliliği artırır. Yapay zekâ destekli güvenlik kameraları ve bina yönetim sistemleri, 7/24 izlenebilirliğe imkân tanır. Dijital dönüşüm projeleri sayesinde yalnızca güvenlik değil, enerji verimliliği ve kaynak yönetimi de optimize edilebilir” dedi.





Yangın önleyici sistemlerdeki iddiası sürüyor

Geleceğin binalarını bu bakış açısıyla inşa ettiklerini vurgulayan İsmail Kartopu, “Güvenlik, erişim kontrolü ve otomasyon sistemlerinde lider çözümlerle dijital dönüşümün getirdiği fırsatları en etkin şekilde müşterilere ulaştırıyoruz. Yeni dönemde aktif hava emişli duman algılama sistemleri, yapay zekâ tabanlı alev ve ısı algılama kameraları, pasif yangın durdurucular, otomatik yangın söndürücü gazlar ve otomatik anons sistemleriyle en yüksek güvenlik standartlarını sunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.https://invia.com.tr/