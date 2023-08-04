'IPARD desteklerinde İzmir’e haksızlık yapılıyor'

NURETTİN BAKİ/İZMİR

İzmir; Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD desteklerinden faydalanamıyor. IPARD, AB’nin ortak tarım politikası, kırsal kalkınma kolitikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye bu noktada şanslı ülkelerden biri olsa da İzmirli sektör paydaşları; kentin İPARD desteklerinden yararlanmadığını ve haksız rekabete sebep olan bu uygulamadan vazgeçilmesini talep ettiklerini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD 1 ve 2 kapsamında İzmir destek sağlanan iller arasında yer almamıştı. Şu sıralar IPARD 3. dönem hazırlıkları yapılıyor. Ancak yeni programda İzmir’in kapsama alınıp alınmayacağı henüz net değil. İzmir’in kırsal alan açısından zengin bir şehir olmasına rağmen IPARD desteklerinden faydalanamamasını şehrimiz için eksiklik olarak görüyorum. Haksız rekabete sebep olan bu uygulamadan vazgeçilmesini İzmirli sektör temsilcileri olarak talep ediyoruz” diye konuştu.

“İzmir desteği hak ediyor”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, “İzmir, tarımda ürün çeşitliliği ve hayvancılıkta özellikle de süt ve süt ürünleri açısından önemli potansiyele sahip. Gediz ve Küçük Menderes havzaları ve büyük ovalara sahip olmasına rağmen IPARD desteklerinden faydalanamaması büyük eksiklik. Önemli bir kırsal nüfusa ve çiftçi sayısına tarımsal üretim tesisine de sahibiz. Bu desteklerden mahrum olmak İzmir için haksız rekabete sebep oluyor. Ayrıca tarım alanlarının imar ve rant savaşı verdiği ilimiz sınırlarında çiftçinin zayıflamasına tarım alanlarının kaybını hızlandırır. İzmir bu desteği hak ediyor ve talep ediyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in IPARD desteklerine ihtiyacı var”

Desteklerle ilgili İzmir’in uzun zamandır talepleri olduğunu söyleyen Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi de, “Bu talepler bugüne kadar hep görmezden gelindi. İzmir çiftçisinin, kırsalının bu desteğe ihtiyacı var. Girdi maliyetleri yükseldi, üretim çok fazla zorlaştı. Küresel iklim değişikliğinin etkileri de çiftçiyi ekstra zorluyor. Üreticiye verilen İPARD destekleri aynı zamanda tüm tüketiciye de verilen destek anlamına geliyor. Devletin verdiği diğer tarım destekleri zaten yetersiz, bu nedenle İPARD destekleri kırsalın kalkınması anlamında, kırsalın yerinde tutunması, üretimin devam edebilmesi anlamında son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.