IPUD Başkanı Kayhan: Pamukta kalitenin artması, gelirimizi katlar

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin dekar başına pamuk üretiminin dünya sıralamasında çok iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Kayhan, “Üretim miktarı yerine kaliteli ürüne yönelmek zorundayız. Lif kalitesine odaklanmalıyız. Fiyatı iyileştirebileceğimiz alan burası. Türk pamuğu dünyanın en verimli pamuklarından biri. Küresel anlamda yatay bir fiyatlama olan bir dönemde farkımızı verimden değil, kaliteden göstermek zorundayız. Tekstil sektörü ile pamuk üretimi doğru orantılı. Küresel anlamda fiyat yatay seviyesini korurken ülkemizdeki enflasyon ve kurun artmaması nedeniyle üretici zor durumda kaldı” diye konuştu.

Katma değerli ihracat yapılmalı

Pamuğun katma değerli üretime yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kayhan, “Tekstil sektörümüzün içinde olduğu kriz, ihracatta yaşadıkları kur bazlı sorunlar nedeniyle pamuk fiyatı da alımı da yavaşladı” dedi.

Devlet teşviklerinin önemini vurgulayan Kayhan, “Çiftçi üretim için tüm varlığını sezon başında tarlaya koyuyor, hasat zamanı kazanmaya çalışıyor. Bu süreçte meydana gelen her tür sorun çiftçinin zarar etmesi anlamına geliyor. Bunun için devlet teşvikleri çok değerli. Stratejik ürün olan pamuk için desteklerin yanı sıra modern tarım üretimi için, mesela damlama sistemi için de devlet teşvik vermeli” diye konuştu.

Beter Cotton yani iyi pamuk uygulamaları noktasında, Türk pamuğunun dönüşüm geçirmesi için çalıştıklarını söyleyen Kayhan, “IPUD olarak 10 yılda 10 misli büyüdük. 270 olan çiftçi sayımız 2 bin 700’ü geçti. Tüm üretilen pamuklar içinde Better Cotton sertifikalı ürün oranımız yüzde 14’lerde. Hedefimiz bunu yüzde 100 yapmak. Brezilya yaptı, biz de yapabiliriz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve kapıda karbon vergisi başladığında tekstil firmaları iyi pamuk sertifikası ile üretim yapmak isteyecek. Bu dönüşüm ister istemez olacak” ifadelerini kullandı.