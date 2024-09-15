  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti
Takip Et

Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Irak hükümetinin 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşlarına sağladığı vize muafiyetinin, ülkeler arasındaki ekonomik ve turistik ilişkilerin güçlenmesi adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti
Takip Et

MERSİN / EKONOMİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak Bakanlar Kurulu, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak’a vizesiz seyahat edebileceği kararını aldı. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Irak sınır kapılarında ve havalimanlarında giriş mührü alarak, 30 gün boyunca ülkede kalabilecek.

Vize muafiyeti uygulamasını değerlendiren Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, "Düzenleme, iş insanları ve sanayiciler için önemli fırsatlar sunacak. Böylelikle ticaret hacmi artacak, iş birliği kuvvetlenecek. İki ülke arasındaki bağ daha da güçlenecek. Bu açıdan vize muafiyeti uygulamasını önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

TTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalıTTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalıŞehirler
15 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...15 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?Ekonomi
Narin cinayetinde yeni gelişme: Yengenin gözaltı süresi uzatıldıNarin cinayetinde yeni gelişme: Yengenin gözaltı süresi uzatıldıGündem

 

Şehirler
Mersin’deki olası felaketler, Afet Kampüsü’nden idare edilecek
Mersin’deki olası felaketler, Afet Kampüsü’nden idare edilecek
TTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalı
TTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalı
Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı
Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı
Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacak
Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacak
GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
FORTE Genel Müdürü Bayrak: Sera yatırımı ev almaktan 10 kat daha kârlı
FORTE Genel Müdürü Bayrak: Sera yatırımı ev almaktan 10 kat daha kârlı