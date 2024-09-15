Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti

MERSİN / EKONOMİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak Bakanlar Kurulu, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak’a vizesiz seyahat edebileceği kararını aldı. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Irak sınır kapılarında ve havalimanlarında giriş mührü alarak, 30 gün boyunca ülkede kalabilecek.

Vize muafiyeti uygulamasını değerlendiren Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, "Düzenleme, iş insanları ve sanayiciler için önemli fırsatlar sunacak. Böylelikle ticaret hacmi artacak, iş birliği kuvvetlenecek. İki ülke arasındaki bağ daha da güçlenecek. Bu açıdan vize muafiyeti uygulamasını önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.