Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti
USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Irak hükümetinin 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşlarına sağladığı vize muafiyetinin, ülkeler arasındaki ekonomik ve turistik ilişkilerin güçlenmesi adına büyük bir adım olduğunu söyledi.
MERSİN / EKONOMİ
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak Bakanlar Kurulu, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak’a vizesiz seyahat edebileceği kararını aldı. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Irak sınır kapılarında ve havalimanlarında giriş mührü alarak, 30 gün boyunca ülkede kalabilecek.
Vize muafiyeti uygulamasını değerlendiren Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, "Düzenleme, iş insanları ve sanayiciler için önemli fırsatlar sunacak. Böylelikle ticaret hacmi artacak, iş birliği kuvvetlenecek. İki ülke arasındaki bağ daha da güçlenecek. Bu açıdan vize muafiyeti uygulamasını önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.