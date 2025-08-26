İş Bankası’nın 101. kuruluş yıldönümü Konya’da kutlandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olabileceği” anlayışıyla kurulan Türkiye İş Bankası, 101. kuruluş yıldönümünü Konya’da da çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlamalar kapsamında Konya Anıt Meydanı’nda tören düzenlenerek Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Türkiye İş Bankası Konya Bölge Müdürü Serhan Demirhan, törende yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın kuruluş felsefesine vurgu yaparak, “Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en büyük özel bankası olma vasfını kararlılıkla sürdüren İş Bankası, ülkemizin ekonomik kalkınmasına öncülük etmeye devam etmektedir. Bugün 4 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğümüz, ekonomiye sağladığımız toplam 2,8 trilyon TL kaynak ile bu misyonumuzu başarıyla sürdürüyoruz” dedi.

2 şube ve 37 çalışanla yola çıkan İş Bankası’nın bugün binlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunduğunu ifade eden Demirhan, “Bu büyük ailenin bir parçası olarak bizlere emanet edilen bu kıymetli mirası geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuzdur. Bankamızın 101. yılını kutlarken; bizleri bugünlere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucularımızı, emek veren ve katkı sağlayan tüm mensuplarımızı minnetle anıyoruz. Nice yıllara aynı güç, aynı inanç ve aynı heyecanla ulaşmayı diliyoruz” diye konuştu.