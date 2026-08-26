İş Bankası’nın 102. yılında Konya’dan gurur mesajı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İş Bankası’nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Konya Bölge Satış Müdürü Levent Topçu, bankanın kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iktisadi bağımsızlık anlayışının önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Topçu, “Kurucumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olabileceği anlayışıyla kurulan Bankamızın 102. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın Türkiye’nin ilk milli bankası olduğuna dikkat çeken Topçu, bankanın bir asırdır ekonominin farklı alanlarında faaliyet gösterdiğini belirterek, “Tarımdan sanayiye, turizmden ihracata ve tüm sektörlerde kapsayıcı yaklaşımıyla; çiftçiye, sanayiciye, esnafa, memura, işçiye, tüccara dokunan ve değer yaratan iş yapış şekliyle bir asırdır faaliyetlerini layığı ile icra etmekte olan Türkiye İş Bankası, aynı görev bilinciyle ve ülkesine hizmet etme inancıyla ikinci yüz yılına giriyor” ifadelerini kullandı.

Topçu, mesajının sonunda bankanın kuruluşunda emeği bulunan isimleri de anarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurucularımızı minnetle anıyorum ve 102. kuruluş yıl dönümümüzü yürekten kutluyorum” diye konuştu.