İş dünyası 5’inci Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nda buluştu

Türkiye’de döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin bir şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen 5. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ilk günü İzmir’de gerçekleştirildi. İş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, döngüsel ekonominin sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, DCube Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik A.Ş.(DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) paydaşlıkları, BASİFED işbirliği, EGİAD ve ESİAD katkılarıyla gerçekleştirildi.

Döngüsel ekonominin üretim süreçlerinden başlayarak tüm değer zincirine yayılan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan BASİFED Başkan Yardımcısı Sibel Zorlu, “Kaynak verimliliğini artıran, atığı azaltan ve yeniden kullanım ile geri kazanımı odağa alan iş modellerinin benimsenmesi, iş dünyamızın uluslararası rekabetçiliği açısından kritik önemde. İzmir’in güçlü sanayi altyapısı ve yenilikçi kapasitesiyle döngüsel ekonomi alanında öncü şehirlerden biri olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz” dedi.

Gülcan Ergün: “Döngüsellik, yeni ekonomi anlayışı”

DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş. Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, “2026 itibariyle görüyoruz ki, artık döngüsellik yalnızca bir söylem değil, hukuki düzenlemeleri, iş modelleri, tasarım süreçleri, tedarik zinciri ve dijital çözümleri ile birlikte tüm sektörleri kapsayan yeni bir ekonomi anlayışı olarak yaygınlaşıyor. Döngüsel bir ekonomi, iklim krizi başta olmak üzere küresel ölçekte tüm risklere karşı dayanıklı olmayı sağlıyor” dedi.

Türkiye’nin sıfır atık alanında geliştirdiği uygulamalar ve uluslararası girişimleriyle küresel ölçekte öncü bir rol üstlendiğini dile getiren SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, “COP31’e ev sahipliği yapacak olmamız da bu birikimi uluslararası platformlara taşımamız için önemli bir fırsat sunuyor. Güçlü üretim altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla İzmir sanayisinin de bu süreçte öncü rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu yılı döngüsel ekonominin konuşulduğu değil, hız kazandığı bir yıl haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğu” İfadelerini kullandı.

B4G Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, “Döngüsel ekonomi, atığı sadece daha iyi yönetmekten ibaret değildir. Esas mesele, daha en başta atığı ve kirliliği tasarım aşamasında önlemek; ürünleri, parçaları ve malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre değerinde dolaşımda tutmak; yeniden kullanım, tamir, yenileme, geri kazanım ve geri dönüşümle ekonomik değeri korumak” dedi.

Semiha Güneş: “Sanayimizi yeşil dönüşümle güçlendirmek önceliğimiz”

Küresel ekonomide kaynak kullanımının verimsizleştiğine dikkat çekerek döngüsel ekonominin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “Doğal kaynakların sınırsız olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğimiz bu dönemde, sanayimizi yeşil dönüşümle güçlendirmek en büyük önceliğimiz. Hedefimiz, döngüsel ekonominin 2030 yılına kadar yaratacağı 4 trilyon 500 milyar dolarlık ekonomik büyüme potansiyelinden bölgemizin ve ülkemizin en yüksek seviyede faydalanmasını sağlamak” dedi.