İş dünyası finansmana erişime çözüm arıyor

ADANA/EKONOMİ

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ekonominin sürdürülebilir yapıya kavuşması için KOBİ'lerin mercek altına alınarak desteklenmesi gerektiğini söyledi. KOBİ'lerin finansmana erişimde çektiği sorunların bilinmesinin önemini anlatan Mantı, "Bu zorlukların aşılması ile sorunların çözümü Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik olarak önünü açacaktır. Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermayeyi belirli oranda kullanmak lazım” dedi. Berman Mantı, şöyle devam etti:

“Ülkemiz iş dünyasının yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin finansmana erişimde çektiği zorlukların bilinmesi, iş dünyasına dair farkındalık oluşması şarttır. Şirketlerin üretimi, istihdamı ve ihracatı azaltmaması için, yeni yatırımlara yelken açılması için ve en önemlisi Türk iş dünyasının enerjinin kaybolmaması için finansmana erişim büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.”

Gizer: KOBİ’ler için ulaşılabilir adımlar olmalı

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Vedat Gizer ise 31 federasyon 340 dernek ve 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “KOBİ'lerimizin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi sebeplerle çoğu zaman konunun dışında kaldıklarını gözlemliyoruz. Burada bizleri bir araya getiren finansmana erişim sohbetleri gibi onlarca çalışmayla söz konusu dönüşümleri KOBİ'ler için ulaşılabilir, uygulanabilir ve somut adımlar atılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.”

Bayram: Yüksek faizden alınan parayla kazanç mümkün değil

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da finansa erişimin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Bayram, finansa erişimin uygun kurallarla gerçekleşmesi gerektiğini anlattı. Mevduat faizlerinin yüksekliğinin iş dünyasını zora soktuğunu kaydeden Bayram, “Bu faizlerle alınan paraların karşılığında fazla kazanç elde etmek mümkün değil” diye konuştu.

İki panel düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından KOBİ'lerin finansmana erişim süreçleri konusunda panel düzenlendi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans – Bankacılık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik’in moderatörlüğünde gerçekleşen panellerde; İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, İntegral Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan, KOTEDER Başkanı ve Şeker GYO Genel Müdürü Serdar Nuri Eser, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, Türk Ticaret Bankası Perakende Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Sefer Aydemir ve Eximbank Pazarlama Direktörü Efkan Bingöl ile Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çakmak panelist olarak yer aldı.