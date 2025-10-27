İş dünyası kadın gücüyle büyüyor

KİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Arıkoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen program, kadın girişimciliğinin güçlenmesi ve iş dünyasında kadın dayanışmasının artırılmasına yönelik önemli bir buluşma oldu.

Program kapsamında heyet; Konya Valisi Sayın İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Uzbaş ve Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Yılmaz makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, kadın girişimciliğinin yerelde güçlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Kimya Hatun Kadın Kooperatifini de ziyaret eden heyet; Konya’da kadın emeğine verilen değeri

Ziyaretlerin ardından, KİKAD üyeleri ve GİFED heyeti Qui Mange Restoran’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu ve üye dernek başkanları yeni dönem stratejilerini ve federasyonun gelecek planlarını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Oya Eroğlu, Konya’daki kadın girişimciliğinin dikkat çekici bir ivmeyle geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 700 iş kadınının yer aldığı güçlü bir federasyonuz. Hedefimiz kısa sürede 1000 üyeye ulaşmak. Konya, enerjisi ve üretken kadınlarıyla federasyonumuza güç katıyor. Güliz Arıkoğlu başkanımızın liderliğinde burada çok değerli bir yapılanma ile birlikteyiz. Bizimle aynı vizyonu paylaşan bu güçlü kadınlarla yol yürümekten büyük gurur duyuyoruz.”

Ev sahipliğinden dolayı memnuniyetini dile getiren KİKAD Başkanı Güliz Arıkoğlu ise şunları söyledi:

“Federasyonumuz bizim için büyük bir değer. GİFED Başkanımız Oya Eroğlu ve diğer illerden gelen dernek başkanlarımızla Konya’da son derece verimli bir buluşma gerçekleştirdik. KİKAD olarak her geçen gün büyüyen, etkinliğini her platformda hissettiren bir yapıya sahibiz. Federasyon çatısı altında gücümüzü daha da pekiştiriyoruz. KİKAD ailesi olarak, tüm başkanlarımızı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk.”

Ziyaretlere eşlik eden GİFED Başkan Yardımcıları Gamze Aşnük, Betül Sezgin, Samiye Hancıoğlu, Belgin Çekmen Altay, Canan Karalar Yüksel, İZİKAD Başkanı Özden Erten, YK Saymanı Dilek Kalkan ve Genel Sekreter Nazan Akıncı’ya; ayrıca KİKAD Başkanı Güliz Arıkoğlu ve tüm kıymetli dernek üyelerine misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür edildi.

Programın ikinci gününde heyet, Sille ve Konya Kelebekler Vadisini ziyaret ederek Konya’nın kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.