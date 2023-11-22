İş dünyasından ‘acil destek’ talebi

EKONOMİ (BURSA) - Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu, Cumhuriyetin 100. Yılını görkemli bir gece ile kutladı. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği gecede konuşan GESİAD Başkanı Murat Kaya, ülke sınırlarında yaşanan savaşların ve Filistin’de yaşanan soykırımın global anlamda yaşanan büyük ekonomik krizler ve darboğazın iş yapış şekillerini değiştirdiğini vurguladı.

Kaya, “Ülkemizde yaşanan derin ekonomik sorunlar iş dünyası olarak bizleri ciddi anlamda sarsmaktadır. Kısa vadede, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan bizlerin acil olarak desteklenmesi gerekmektedir. Ekonomik kararların umudumuzu yeşertecek türden olmasını bekliyoruz. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada ivedi bir şekilde kredilere ulaşabilme ve nakit ihtiyacının karşılanması büyük önem kazanmıştır. Unutulmamalıdır ki, Türk özel sektörü ve girişimciler ekonomimizin can damarıdır. Bu kesimin mutlaka ve mutlaka ayakta kalması ve hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Biz iş dünyası temsilcileri olarak, yıllarca büyük emeklerle bugünkü konumuna ulaşan müesseselerimizin küçülmesini ve kapanmasını istemiyoruz” dedi.