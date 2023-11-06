İş dünyasının öncelikli gündemi: Enflasyon, cari açık, finansa ulaşım

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısı yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ekonomik gelişmeleri ve hükümetin attığı adımları değerlendiren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ekonomide olumlu adımların atılmaya başlandığı hedef odaklı öngörülebilirliğin biraz daha arttığı, güven ortamının yeniden oluşturulmaya başladığı bir dönemdeyiz. Atılan olumlu adımlarla beraber iş dünyasının yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon kur makasının daraltılması, enflasyon faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması beklentileri de halen devam ediyor. Genel olarak bakıldığında çözüm bekleyen öncelikli gündem maddelerimizde enflasyon ve cari açık yerini korumaya devam ediyor. Hükümetimizin rasyonel bir zeminde yürüttüğü çalışmalar, aldıkları kararlar her ne kadar umut verici olsa da mevcut durumda hem ülke genelinde hem de yerelde iş dünyası olarak yaşadığımız sorunların devam ettiği de bir gerçek” dedi. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için uzun vadeli finans kaynaklarına erişmeleri gerektiğini aktaran Gülsoy, “Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam yaratsın” diye konuştu.

Kayseri 9 ayda 2 milyar 675 milyon dolar ihracat yaptı

Eylül ayında Kayseri’deki ihracatçı firmaların 152 ülkeye 301 milyon 312 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Ömer Gülsoy, “Ocak Eylül döneminde yani yılın 9 ayında 2 milyar 675 milyon dolar ihracat yaptık. İthalatımız ise Eylül ayında 148 milyon 927 bin dolar oldu. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.