İş hayatına çıraklıkla başladı, sanayici oldu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in Bayındır ilçesinde babasının yanında önce kalaycı dükkanında, ardından bakkalda çıraklık yaparak iş hayatına atılan Şener Gençer, başarıyı üniversite sırasında adım attığı plastik sektöründe yakaladı. Plastik ambalaj toptan ticareti ile sektöre giriş yapan, sonraki yıllarda ise imalata başlayan Gençer, bugün özellikle sera örtüsü olarak kullanılan plastikler konusunda Türkiye pazarında söz sahibi, yurt dışında da tercih edilen bir üretici konumunda. İş hayatını uzun süre ortaklıklarla sürdüren Çağ Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, şu an yoluna oğulları Ender ve Oğuz Gençer ile birlikte devam ediyor.

Bayındır’da doğduğunu, liseye kadar burada eğitim gördüğünü dile getiren Gençer, iş hayatına da bu ilçede bakır imalatçılığı ve kalaycılık yapan babasının yanında körükçülük yaparak adım attığını dile getirdi. Mutfaklarda bakırın yerini çinko, alüminyum ve çelik eşyaların almasıyla babasının bakırcılığı bırakarak bakkal dükkânı açtığını, kendisinin de ona çıraklık yaptığını anlatan Gençer, “Kasaba bakkallarına her kesimden insan geldiği için, çıraklık insan ilişkileri ve piyasayı tanıma anlamında bana büyük katkı yaptı. Sıcakkanlı ve konuşkan biri olduğum için de bu işe çok kolay intibak ettim” dedi.

“İlk ortaklıklarım hüsranla sonuçlandı”

1977 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’nü kazandığını söyleyen Gençer, iş hayatının ilk yıllarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ben üniversiteye başladıktan sonra okulumuz Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devroldu. Bu bölüm benim için bilinçli bir seçim değildi ama hayatımın aktığı yön ile denk geldi. Her gün 80 kilometrelik Bayındır – İzmir arasını otobüsle gidip gelirdim. Öğleden sonra da Kemeraltı’ndan bakkalımızın ihtiyaçlarını alır eve dönerdim. Hem çalıştım, hem okudum. Ailemin kökü Antalya Akseki’ye dayanıyor. Üniversiteyi okurken Antalya’daki akrabalarımla iki kez toptan ayakkabıcılık konusunda ortak iş yaptım ama verilen sözler tutulmayınca ikisinde de hüsrana uğradım. Çok genç yaşta bana psikolojik darbe olan bu ortaklıklar hâlâ beynimde yer etmiştir.”

“Müşteri tavsiyesi ufkumu açtı”

1982’de üniversite son sınıftayken yine bir akrabasıyla İzmir’in en önemli ticaret merkezi olan Kemeraltı’ndaki Kestane Pazarı’nda ip, urgan, halat, plastik ambalaj malzemeleri üzerine toptan satış dükkânı açtıklarını belirten Gençer, “Küçük bir sermaye ile işe başladık. 6 ay neredeyse hiç iş yapamadık. Daha önceki iki olumsuz deneyim nedeniyle beni korkular sarmaya başlamışken, bir gün yaşlı bir müşteri geldi, ‘Ne diye dükkânda oturuyorsunuz, müşterinin ayağına gidin’ diye tavsiyede bulundu. Ben de bu öneriyle, pazarlama konusundaki çocukluktaki deneyimim ve üniversitedeki eğitim altyapımla çarşıdan bir körüklü çanta aldım, numunelerimi içine yerleştirdim ve kapı kapı dolaşmaya başladım. Önceleri otobüs ve dolmuşlarla satış yaptım, sonra küçük bir minibüs, ardından kamyon aldım. Bakkal çırağı iken etkilendiğim bir plasiyerden örnek alarak her hafta aynı gün aynı saatlerde aynı müşterilere gittim. Bu benim müşterileri bağlamamı sağladı.” dedi.

“1995’te üretime başladık”

1988’de kiracısı oldukları dükkânı satın aldıklarını ifade eden Şener Gençer, “O zamanlar Kemeraltı’daki dükkanlar çok değerliydi. 4 yılda küçük bir sermayeden bu noktaya gelmek önemli bir başarıydı. Ardından Gıda Çarşısı’nda başka bir dükkân daha aldık. 1992’de ortaklığımız sona erince Gıda Çarşısı’ndaki dükkân bende kaldı. Yalnız yetişemeyeceğim için yoluma yeni bir ortakla devam ettim. O ortaklığım da 16 yıl sürdü. Bu süre içinde imalata da adım attık. Karabağlar’da 200 metrekarelik küçük bir dükkân kiralayıp naylon poşet imalatına başladık. İki sene içinde makine sayımız 8’e yükseldi. Yerimiz yetmeyince Torbalı Yazıbaşı’nda kendi tesisimizi kurduk. O dönemde buranın sanayi altyapısı olmadığı için çok zorluk çektik, çok zarar ettik. Sanayicilik zevkli ama zor bir iş. Hızlı gitmenin sıkıntılarını yaşadık. 1997’de kendi tesisimizi kurduk ve plastik film üretimine başladık. Plastik filmin pek çok kullanım alanı var. Bizim en büyük imalatımız sera naylonları konusunda oldu. Edremit’ten Muğla’ya ve İç Ege’ye kadar pazarlamamıza devam ettik” diye konuştu.

2010’dan itibaren tamamen sanayiye yönelik imalat yapmaya başladıklarını vurgulayan Gençer, “Bu süreçte sera naylonu üretimimiz artmaya devam etti. Türkiye’de ve dünyada seracılık yaygınlaşınca bizim pazarımız da büyüdü. Sera için İtalya’dan makine aldık ve teknolojimizi yükselttik. Bu konuda uzmanlaştık. Üretim tonajı olarak çok büyük bir firma değiliz ama teknoloji ve kaliteli üretimde iddialıyız. Pancar OSB’de yıllık 12 bin ton kapasiteli tesisimizde sera filmleri yanında, malç filmleri, endüstriyel PE film ruloları, solarizasyon filmleri, silaj filmi, palet örtüleri, streç film, shrink film ve PE-Bag gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz” dedi.

İş hayatını 2016’ya kadar ortaklıklarla yürüttüğünü, o tarihten sonra yoluna oğulları Ender ve Oğuz Gençer ile devam ettiğini söyleyen Şener Gençer, şöyle konuştu: “Büyük oğlum ihracat işleriyle ilgileniyor. Küçük oğlum da iç pazara bakıyor. Ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetler, Balkanlar, Afrika ülkeleri ve Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Son bir yılda ihracatın satışlarımızdaki payını yüzde 30’a yükselttik. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmak. İhraç kalemlerimizin başında sera naylonları geliyor. Bu konuda yurt içi ve yurt dışında isim yaptık ve tercih ediliyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz üretim miktarından ziyade ürünlerimizin katma değerini artırmak. Zaman zaman yurt içinden ve yurt dışından ortaklık teklifleri alıyoruz. Ama biz dışarıdan finansman getirecek ortak aramıyoruz. Teknolojimizi yükseltecek, katma değerimizi artıracak işbirliklerine açığız.”

“Başarının sırrı denge, istikrar ve çalışkanlık”

İş hayatında başarılı insanların önde gelen ortak özellikleri arasında dengeli hareket etmeleri olduğunu anlatan Şener Gençer, şu değerlendirmede bulundu: “Hayatım boyunca düştüm de, kalktım da. Ticarette fevri hareketler çok fazla kazandırabileceği gibi çok büyük kayıplara da neden olabilir. Bu nedenle ben istikrara çok önem veriyorum. Yola çıkarken sermayem yoktu, gece gündüz çalışarak bu hâle geldim. Aile şirketim yanında Ege’de sektörel derneğimiz Ege Plastik Sanayicileri Derneği’nin (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Plastik Sanayicileri Federasyonu’muzun (PLASFED) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyorum. Bu görevlerimle sektörümüze katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunlar para ile ölçülebilecek şeyler değil. Ülkemiz plastikte dünyada 6. Avrupa’da en büyük 2. üretici ancak katma değerli imalat yapamıyoruz. Deyim yerindeyse yaptığımız iş hamallık. Oysa potansiyelimiz çok yüksek. Bunun için birinci koşul eğitim kalitemizin yükseltilmesi. İkinci olarak da üniversite – sanayi iş birliğinin artırılması. 2020’lere kadar Türkiye ekonomisini taşıyan KOBİ’ler artık kan kaybediyor. Küçük sanayicilerin ortak olmayı, birleşmeyi, halka açılmayı öğrenmeleri lazım.”