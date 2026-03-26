İş insanı Alaca’dan kadın hentbol takımına anlamlı destek

Mersin’de Toroslar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dayanışma gecesi, spor ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı yararına gerçekleştirilen gecede, takımın forması açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmada en yüksek teklifi veren Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, 500 bin TL ile formanın sahibi oldu.

Hem moral hem de dayanışma açısından büyük önem taşıyan geceyle Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, play-off mücadelesi için Uşak’a yüksek moral ile gönderildi.