İş insanı Alaca’dan kadın hentbol takımına anlamlı destek
Hentbol Kadınlar 2. Ligi F Grubu’nda play-off etabına kalma başarısı gösteren Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı yararına gerçekleştirilen gecede Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca takımında formasını 500 bin TL’ye satın alarak takıma katkı sundu.
Mersin’de Toroslar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dayanışma gecesi, spor ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı yararına gerçekleştirilen gecede, takımın forması açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmada en yüksek teklifi veren Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, 500 bin TL ile formanın sahibi oldu.
Hem moral hem de dayanışma açısından büyük önem taşıyan geceyle Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, play-off mücadelesi için Uşak’a yüksek moral ile gönderildi.