İş insanı Alaca’dan sağlık hizmetlerine destek

Mersin Valisi Atilla Toros'un himayelerinde gerçekleştirilen imza töreninde, yeni sağlık birimlerinin özellikle fizik tedavi ihtiyacı duyan vatandaşlar ile özel gereksinimli çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedeflendi.

Protokolün ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Atilla Toros, hayırseverlerin eğitim ve sağlık alanındaki katkılarının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün sağlık alanında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı desteğin diğer hayırseverlerimize de örnek olacağına inanıyor, Hakan Alaca ve ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Yatırımın Toroslar ilçemize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hayırsever Hakan Alaca ise sağlık alanına katkı sunmanın kendileri için büyük bir sorumluluk ve mutluluk olduğunu belirterek, "Toplumumuza kalıcı eserler kazandırabilmek en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacak bu projede yer almaktan onur duyuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve tedavi sürecindeki vatandaşlarımızın faydalanacağı bu yatırımın Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İmzalanan protokol doğrultusunda kurulacak Fizik Tedavi Ünitesi ve Özel Gereksinimli Çocuk Polikliniğinin, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırarak vatandaşlara daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunması amaçlanıyor.