İş insanı Coşkun’dan Düzce turizmine 250 milyon liralık dev yatırım

Düzce, turizm altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırıma daha kavuştu. İş insanı Muhittin Coşkun tarafından yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen uluslararası zincir otel Ramada by Wyndham, kapılarını misafirlerine açtı. 114 odalı tesisin, Düzce'nin nitelikli konaklama kapasitesini artırmasının yanı sıra iş turizmi, toplantı organizasyonları ve bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. İlk yılsonunda yüzde 70-80 doluluk oranına ulaşmayı hedefleyen yatırım, Düzce'nin uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünü artıracak önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Elektrik mühendisliği ve taahhüt sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimin ardından turizm alanına yatırım yapan iş insanı Muhittin Coşkun, hayata geçirdiği uluslararası zincir otelini hizmete açtı. Ramada by Wyndham Düzce markası altında faaliyet gösterecek tesisin, kentin nitelikli konaklama kapasitesini artırarak hem iş hem de turizm hareketliliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

11 yıl kamu sektöründe yönetici olarak görev yapan Coşkun, 2003 yılında kamu görevinden ayrıldıktan sonra müşavirlik, danışmanlık ve taahhüt alanlarında faaliyet gösterdi. Özel sektör ve kamu projelerinde uzun yıllar hizmet veren Coşkun, 2012 yılından itibaren ise sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde yeni yatırım projeleri geliştirmeye başladı. Bu projelerin en büyüğünü oluşturan otel yatırımı için çalışmalar 2014 yılında başlatıldı.

Düzce Karadeniz'e açılan önemli geçiş noktalarından biri

İnşaatı tamamlanan tesis için yaklaşık iki yıl boyunca farklı uluslararası markalarla görüşmeler yürütüldüğünü anlatan Coşkun, yapılan değerlendirmelerin ardından Ramada by Wyndham markasıyla anlaşmaya vardıklarını söyledi. Açılışı gerçekleştirilen otelde ilk misafirlerin ağırlanmaya başlandığını belirten Coşkun, söz konusu markanın operasyon, personel eğitimi, satış ve pazarlama alanlarında da kendilerine destek vermeyi sürdüreceği belirtti.

Yatırımın çıkış noktasının Düzce'nin turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Muhittin Coşkun, kentin doğal ve kültürel değerlerine rağmen konaklama altyapısının gerektiği düzeyde olmadığını söyledi. Düzce'nin Karadeniz'e açılan önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Coşkun, özellikle grup turizmi açısından uluslararası standartlarda yatak kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Tur otobüslerini ve yabancı ziyaretçileri ağırlayabilecek tesis sayısı sınırlıydı. Bu yatırımın Düzce'nin turizm altyapısına katkı sağlayacağını düşündük. Uluslararası bir zincir markayı kente kazandırmak bizim için önemliydi." dedi.

Yatırım planlanırken farklı kullanım senaryolarının da değerlendirildiğini aktaran Coşkun, olası ihtiyaç değişiklikleri göz önünde bulundurularak binanın farklı fonksiyonlara uyarlanabilecek şekilde tasarlandığını, ancak yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda otel yatırımının bölge için daha yüksek katma değer üreteceği kanaatine vardıklarını kaydetti. Coşkun, şunları söyledi;

“Biz bunu niye yaptık? Belediye Başkanımızın bize çok telkini oldu. Yani bölgemizi turizm açısından biraz renklendirelim, yatak kapasitemizi arttıralım, turistleri burada ağırlayabilelim. En azından Karadeniz'e açılan ilk il. Pencere olarak ilk il. Dolayısıyla burada insanlar bizim tarihi dokumuzu, yaylalarımızı, bölgemizi tanısınlar, uğrak yerimiz olsun. Yani iki, üç tur otobüsü geldiğinde bugün Düzce'de konaklattırabileceğimiz yatak kapasitesi açısından fiziki koşullarımız yok. Bu bağlamda biz ilk olmak istedik ve ilk de olduk. Yani bir uluslararası bir zincir otele Düzce'nin sahip olması önemliydi. Biz de bunu kendimize fırsata çevirdik. Olan binamızı bu şekilde hizmete açtık”

Tesis uluslararası marka standartlarına göre donatıldı

Yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla tamamlanan tesisin uluslararası marka standartlarına göre donatıldığını anlatan Coşkun, yatırım sürecinde yalnızca marka kriterlerini yerine getirmeyi değil, uzun yıllar hizmet verecek yüksek kalite standardını yakalamayı hedeflediklerini belirterek, "Yaptığımız her işte kalıcı kaliteyi esas alıyoruz. Bu projede de aynı anlayışla hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Toplam 114 odadan oluşan Ramada by Wyndham Düzce’de 9 süit oda bulunuyor. Ortalama 25 ila 30 metrekare büyüklüğündeki odaların yanı sıra, 10 ila 120 kişilik kapasiteye sahip dört toplantı salonu da hizmet veriyor. Eğitim organizasyonları, kurumsal toplantılar, seminerler ve küçük ölçekli kongreler için tasarlanan salonların, Düzce'deki iş turizmine de katkı sunması bekleniyor.

Hâlihazırda 40 kişiye istihdam sağlayan otelde personel sayısının kısa vadede 50'ye çıkarılması planlanıyor. İşletmenin ilk yılında yüzde 70-80 doluluk oranına ulaşması hedeflenirken, uluslararası rezervasyon ağı ve tur operatörleriyle kurulacak iş birlikleri sayesinde tesisin bölge ekonomisine ve turizm sektörüne önemli katkı sağlaması öngörülüyor.