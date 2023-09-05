İş insanı Faruk Molu, toprağa verildi

KAYSERİ / EKONOMİ

Faruk Molu, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Molu Çiftliği’ndeki Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.

Evli ve dört çocuk babası, 95 yaşındaki Faruk Molu’nun Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına, Kayseri milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, oda ve dernek başkanları, Molu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Faruk Molu’nun oğlu Arif ve damadı Nevzat Seyok ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.