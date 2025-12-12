İş insanı Hasan Şemsi’nin İmza Günü Yoğun İlgi Gördü



Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni, sanayiciler, iş insanları ve bölge çalışanlarının yoğun katılımıyla renkli bir buluşmaya dönüştü.

Törende birçok iş insanı, Hasan Şemsi ile ilgili anılarını paylaşarak deneyimlerinden ilham aldıklarını dile getirdi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli de konuşmasında Şemsi’nin hem çalışma disiplini hem de yatırım vizyonu ile Mersin’e önemli katkılar sunmuş değerli bir iş insanı olduğunu vurguladı. Tekli, Şemsi’nin kent sanayisine bıraktığı izlerin kalıcı nitelik taşıdığını belirtti.

Etkinlikte, Hasan Şemsi’nin yaşam hikayesi ve iş hayatındaki başarılarını anlatan kitabının kapağının işlendiği özel bir pasta da kesildi. İmza gününde Şemsi, okuyucularıyla bire bir sohbet ederek çalışma hayatına dair tecrübelerini paylaştı. Konuşmaların ardından Şemsi’nin imzaladığı kitaplar katılımcılara hediye edildi.