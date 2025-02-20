İş İnsanı Mahmut Arslan: “Mersin Sanayi Odası, ticaret odasına kardeş olacak”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Sanayi ve ticaret odasının aynı çatı altında bulunduğu Mersin’de, sanayi odasını ayrı bir tüzel kişiliğe büründürerek kent ekonomisine sağlanan faydayı artırıp sanayicilere daha nitelikli hizmet sunmayı amaçlayan Arbel Kurucu Başkanı Mahmut Arslan, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Timur ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sanayi odasının kazanımlarından söz etti. Mersin’in sanayi yatırımları ve stratejik konumuyla Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Mahmut Arslan, 12 OSB’ye ve sanayi kümelerini barındıran kentin, gelişmiş lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle uluslararası pazarlara doğrudan açılabildiğine işaret etti. Şehirdeki büyüme sürecinin doğru yönetilebilmesi ve sanayicilerin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunulması için sanayi odası kurulumunun önemini vurgulayan Mahmut Arslan, “Sanayi odası, Mersin’in stratejik avantajlarını en verimli şekilde kullanarak sanayicilerin karşılaştığı zorluklara doğrudan çözüm üretecek, şehrimizin ekonomik büyümesini daha hızlı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirecek. Mersin sahip olduğu avantajlarla dünya pazarlarında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerlerken, sanayi odası sayesinde bu potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesi sağlanacak. Sanayi odasının kurulması bir bölünme değildir. Mersin Sanayi Odası, ticaret odasına kardeş olacak” dedi.



“İki odanın hizmetleri birbirini tamamlayacak”

Gaziantep, Konya, İzmir gibi sanayileşmede büyük adımlar atan şehirlerdeki bağımsız sanayi odalarının üyelerine sağladığı avantajların ve bölgesel kalkınmaya katkıların açıkça görüldüğünü dile getiren Mahmut Arslan, “Türkiye’de toplam 12 ilde bulunan sanayi odaları, ihtiyaçlara özel çözümler sunarak yerel ekonomiyi güçlendirmiştir. Sanayi odalarının bulunduğu iller yatırımlarda büyük sıçramalar yapmış, uluslararası rekabet gücünü artırmıştır. Mersin gibi güçlü bir şehirde bağımsız bir sanayi odası kurulması, sanayicilerimizin daha etkin desteklenmesini sağlayacak, kentimizi Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline getirecektir. Mersin Sanayi Odası sanayicilerin spesifik ihtiyaçlarına odaklanırken, mevcut ticaret ve sanayi odamız işbirliği içinde ticaret erbaplarının ihtiyaçlarına yönelik daha etkin hizmetler üretecektir. Böylece her iki odanın hizmetleri birbirini tamamlayarak şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak, ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir rekabet avantajı elde edilmesini sağlayacaktır. Mersin Sanayi Odası, sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için gerekli altyapıyı oluşturacak ve karbon vergileriyle sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamak için stratejik destek verecektir. Dijitalleşme, verimlilik artışı ve ihracat desteğiyle sanayicilerin küresel rekabette güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacak yapılar kurulacaktır. Sanayicilerin haklarını güçlü bir şekilde savunarak onların önünü açacak, Mersin ekonomisini güçlendirecek etkili bir lobi gücü oluşturulacaktır. Kentteki herkesi bu süreci sağduyu ve iş birliği içinde yürütmeye davet ediyoruz” diye konuştu.