İş insanı Mehmet Kara, Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığına aday

Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı’nda kongre süreci devam ederken, ilçe başkanlığı için adaylığını açıklayan isimlerden Mehmet Kara, düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyunun karşısına çıktı. Kara, eğitimden tarıma, iş dünyasından sivil toplum çalışmalarına uzanan geçmişinin kendisine önemli deneyimler kazandırdığını belirterek, bu birikimi Mezitli ve Mersin için değerlendirmek istediğini belirtti.

“Mersin’in gelişimine katkı sunmaya devam ediyorum”

Basın toplantısında “Dünden Bugüne Ben Kimim?” başlığı altında yaşam öyküsünü ve mesleki geçmişini anlatan Kara, 1983 yılında Mersin’in Tece bölgesinde tarım, ticaret ve siyasetle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirtti. Eğitim hayatının ardından meslek yaşamına eğitimci olarak başladığını ifade eden Kara, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve Mersin’de 15 yıl boyunca devlet bünyesinde öğretmenlik yaptığını aktardı. Kara, eğitimcilik döneminde edindiği deneyimlerin toplumsal sorumluluk anlayışının ve Mersin’e olan bağlılığının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

MESİAD ve GİDERİK gibi sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yürütme faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Kara, farklı alanlarda edindiği deneyimleri Mersin’in gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanmayı sürdürdüğünü aktararak, “Eğitimden tarıma, iş dünyasından sivil topluma uzanan deneyimimi Mersin’in ekonomik, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarındaki gelişimine katkı sağlamak için kullanmayı sürdürüyorum” dedi.