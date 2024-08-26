İş insanı Mustafa Özhamurkar’ın ismi KTO toplantı salonuna verildi

OKTAYENSARİ/KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanlarının ismini hizmet binasında yaşatmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı karar ile hizmet binası 2. Katta bulunan toplantı salonuna 1983-1992 yılları arasında başkanlık yapan Mustafa Nevzat Özhamur’un ismi törenle verildi.

Açılış törenine, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Hayırsever iş insanı,Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı,Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakfının uzun yıllar başkanlıklarını yaparak, Erciyes ve Nun Naci Yazgan Üniversitelerinin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan, TOBB yönetim kurulunda uzun yıllar görev yapan Mustafa Özhamurkar, ailesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetimi, KTO Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Törende ilk olarak Mustafa Nevzat Özhamurkar’ın özgeçmişini anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Ahde vefamızı göstermek istedik

Tören açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy, şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunan eski başkanlarımızı unutmamak ve unuturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hem ‘marifetin iltifata tabi’ olduğuna inandığımız için hem de ahde vefamızı göstermek amacıyla içerisinde bulunduğumuz bu toplantı salonunun ismini Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile ‘MustafaÖzhamurkar Toplantı Salonu’ olarak değiştirmeye karar verdik.” dedi. Mustafa Özhamurkar’ın1983-1992 yılları arasında KTO Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptığına vurgu yapan Gülsoy, “Odamızın mevcut hizmet binamızın arsasının alınmasında büyük emekleri olan, birçok kurumda Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Kıymetli Büyüğüm Sayın Mustafa Özhamurkar’ın özellikle bendeki yeri de çok farklı. Yapacağım işlerde akıl danıştığım, sohbetinden çok keyif aldığım değerli bir büyüğüm. Rabbim kendine sağlıklı uzun ömürler versin.” İfadelerini kullandı.

Unutulmaz sözleri duvarlara asıldı

Özhamurkar’a ait olan “Ortaklıkta, içiniz bozulmazsa işiniz bozulmaz1, “Ok gibi doğru olursan, hedefe varırsın. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın”, “Rezil kardan, şerefli zarar iyidir” gibi özlü sözlerini herkese örnek olması, rehber olması açısından toplantı salonun duvarlarına yazdıklarını söyleyen Gülsoy, “Bizler Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, Eski başkanlarımızın adını her daim yaşatacağız. Bizlerde burada emanetçiyiz. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kendi işletmenizde çalışmaktan daha farklı bir pozisyonu gerektiriyor. Yeri geliyor, Ailenizi ve işinizi unutuyorsunuz. Kendi derdiniz ile değil başkasının derdini kendi derdiniz sayarak çözmek için gayret ediyorsunuz. Çünkü, Toplumsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Tabii bu süreç içerisinde kırdığımız ve kırıldığımızda oluyor. Ama Allah rızası için çalışıyoruz. Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyoruz. Mücadele etmeyi de kendimize görev biliyoruz. Daha önce de eski başkanlarımızdan Sayın Hasan Ali Kilci ile Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun adını yaşatmak için toplantı salonlarına ismini vermiştik. İki merhum Başkanımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.