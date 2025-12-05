İş insanları deneyimlerini gençlerle paylaştı

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü tarafından, sektör–üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik düzenlenen şöyleşide, perakende sektörüne ilişkin güncel gelişmeler ve öğrencilerin sektörde kariyer yapma olanakları ele alındı. Mersin Perakendeciler İş İnsanları Derneği Başkanı Özcan Demir, perakendecilikte geleneksel satışın yeri ile deneyime dayalı satış yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Forum AVM Müdürü Ufuk Toydemir ise sektörün güncel dinamikleri, değişen tüketici davranışları ve dijital perakendeciliğin yükselen önemine dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Ayrıca öğrencilerin sektörde yer alma fırsatları, kariyer planlamaları ve proje geliştirme olanakları üzerine öneriler sundu.

Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği Başkanı Muhammed Sadık Özkan, mobilya perakendeciliğinde rekabet avantajı, müşteri ilişkileri ve işletme süreçlerine yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik boyunca öğrenciler sektöre yönelik sorular yönelterek uygulama alanlarına dair detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Söyleşiye; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cevat Erci̇k, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Sedef Şahin Geçgel, öğretim elemanları Öğr. Gör. Hasan Özbek, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Acar ve Öğr. Gör. Dr. Yunus Doğan katılım sağladı.

Programın sonunda, katkılarından dolayı Özcan Demir’e Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cevat Erci̇k tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Belge takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek etkinlik sona erdi.